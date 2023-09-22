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Документы

Дзюба завладел торговым домом в Шебекино

22 сентября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Документы
Зарегистрированное в Шебекино ООО «Торговый дом „Холодильное оборудование“» сменило владельца. До этого, согласно данным СПАРК «Интерфакс», предприятием руководил Дмитрий Осипов.

Предприниматель Евгений Дзюба стал единоличным владельцем ООО «Торговый дом „Холодильное оборудование““. Теперь ему принадлежит 100% зарегистрированной в Шебекино фирмы.

Ранее компанией владел Дмитрий Осипов. В период с 14 января 2015 года по 15 сентября 2023 года ему принадлежало 100% торгового дома.

Сфера деятельности «Холодильного оборудования» — оптовая торговля «прочими машинами» и оборудованием. По данным СПАРК «Интерфакс», за 2022 компания выручила от продажи 898 млн рублей. Чистые убытки за тот же период составили 8,6 млн рублей. Чистые активы фирмы — 136,6 млн рублей.

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#Белгородская область#Шебекино#Холодильное оборудование#Оптовая торговля#Эксклюзив#Белгород#Торговый дом#Белгородский бизнес#Артем Черненко
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