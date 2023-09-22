Дзюба завладел торговым домом в Шебекино

Сфера деятельности «Холодильного оборудования» — оптовая торговля «прочими машинами» и оборудованием. По данным СПАРК «Интерфакс», за 2022 компания выручила от продажи 898 млн рублей. Чистые убытки за тот же период составили 8,6 млн рублей. Чистые активы фирмы — 136,6 млн рублей.