Дзюба завладел торговым домом в Шебекино

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Предприниматель Евгений Дзюба стал единоличным владельцем ООО «Торговый дом „Холодильное оборудование““. Теперь ему принадлежит 100% зарегистрированной в Шебекино фирмы.
Ранее компанией владел Дмитрий Осипов. В период с 14 января 2015 года по 15 сентября 2023 года ему принадлежало 100% торгового дома.
Сфера деятельности «Холодильного оборудования» — оптовая торговля «прочими машинами» и оборудованием. По данным СПАРК «Интерфакс», за 2022 компания выручила от продажи 898 млн рублей. Чистые убытки за тот же период составили 8,6 млн рублей. Чистые активы фирмы — 136,6 млн рублей.