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Взятка

За взятку и злоупотребление полномочиями: в Белгороде наказали экс-сотрудника МЧС

9 ноября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Взятка

Бывшего сотрудника МЧС осудили в Белгороде

Бывшему должностному лицу назначили крупный штраф за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Ему также запретили работать на определённых должностях в течение двух с половиной лет, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
МЧС

Экс-сотрудника белгородского МЧС наказали за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Гособвинение поддержало обвинение в отношении бывшего должностного лица, обвиняемого по ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему уже вынесли приговор.

По данным прокуратуры, в сентябре 2021 года должностное лицо органа контроля потребовало от директора коммерческой организации 30 тыс. рублей за успешное прохождение проверки для выдачи лицензии. Сумму фигуранту передали в тот же день.

Ещё злоумышленник во время проверки другого должностного лица выявил нарушения. Обвиняемый предложил руководству заплатить 30 тыс. рублей на нужды одного из подразделений МЧС. Директор также передал эти деньги.

Свердловский районный суд приговорил жителя региона к штрафу в размере 950 тыс. рублей и запретил подсудимому работать на определённых должностях в течение двух с половиной лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Приговор#Белгородская область#МЧС#Уголовное дело#Взятка#Белгород#Наталья Корявых
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