Прокурор не смог взыскать с белгородского депутата подозрительный доход

Шебекинский межрайонный прокурор пытался взыскать в доход государства деньги, которые получил в т. ч. член совета депутатов. Однако иск в итоге не удовлетворили. Тем не менее ответчика всё равно привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в Белгородском районном суде.

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