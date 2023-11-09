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Суд

Прокурор не смог взыскать с белгородского депутата подозрительный доход

9 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Суд
Шебекинский межрайонный прокурор пытался взыскать в доход государства деньги, которые получил в т. ч. член совета депутатов. Однако иск в итоге не удовлетворили. Тем не менее ответчика всё равно привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в Белгородском районном суде.
Сюжет
Суд

Шебекинский прокурор не смог взыскать деньги с местного депутата. Сотрудник надзорного ведомства обратился в суд с иском о взыскании в доход государства солидарно с ответчиков денег, законность получения которых изначально не была подтверждена. Одним из участников дела был депутат Совета депутатов Шебекинского городского округа первого созыва по единому избирательному округу.

При рассмотрении дела прокуратура представила итоги проверки, благодаря которой правоохранители зафиксировали поступление в 2021 году на счета ответчиков средств, сумма которых превышает их совокупный доход за отчётный и два предыдущих года.

Затем ответчики всё-таки предоставили доказательства законности получения денег за исключением суммы в 86,4 тыс. рублей. Её и хотел взыскать прокурор.

Однако удовлетворить иск суд не смог. Дело в том, что эта сумма не превышала подтверждённый совокупный доход. Тем не менее ответчика привлекли к административной ответственности за неправильное заполнение справок о доходах.

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#Белгородская область#Суд#Доход#Прокурор#Белгород#Наталья Корявых#Взыскание#Шебекинский горокруг
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