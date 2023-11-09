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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Труп

Стали известны подробности истории с трупом возле семейного центра в Белгороде

9 ноября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Труп

Мужчина умер возле семейного центра в Белгороде до приезда скорой

В Белгороде обнаружили тело возле семейного центра. По информации источника Бел.Ру, мужчина скончался до приезда медиков. Видимых телесных повреждений нет.

В Белгороде обнаружили труп. Информация об этом появилась в соцсетях. Стали известны обстоятельства случившегося.

По информации источника Бел.Ру, мужчине стало плохо. Скорую помощь вызвали очевидцы, но пострадавший скончался до приезда медиков. Видимых повреждений на теле нет.

Ранее Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал запись, в которой утверждалось, что труп обнаружили возле семейного центра «Гудвин». Судя по фото с места, на месте происшествия работали полицейские.

Подробности выясняются: белгородцы сообщают о трупе возле семейного центра
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