Стали известны подробности истории с трупом возле семейного центра в Белгороде

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Белгороде обнаружили труп. Информация об этом появилась в соцсетях. Стали известны обстоятельства случившегося.
По информации источника Бел.Ру, мужчине стало плохо. Скорую помощь вызвали очевидцы, но пострадавший скончался до приезда медиков. Видимых повреждений на теле нет.
Ранее Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал запись, в которой утверждалось, что труп обнаружили возле семейного центра «Гудвин». Судя по фото с места, на месте происшествия работали полицейские.