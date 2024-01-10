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Published Сегодня, 08:05

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Власти Белгорода снова подали в суд на членов семьи Фуглаевых из-за аренды

Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых

10 января 2024, 08:05
Фото: Midjourney

Власти Белгорода снова подали в суд на членов семьи Фуглаевых из-за аренды

По первому делу ответчиком выступает ИП Фуглаева Екатерина Анатольевна, а по второму — компания «Актив». Оба заявления рассматривают в категории «Аренда земли — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».
Сюжет
Суд

В суд обратилась мэрия Белгорода. Согласно картотеке дел, ответчиком выступает ИП Фуглаева Екатерина Анатольевна. Сумма исковых требований — 672 тысячи рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Аренда земли — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

В этой же категории рассматривается второе дело по иску городской администрации. Однако в этом случае ответчиком выступает компания «Актив». Сумма иска — 820 тысяч рублей. Подробностей в материалах пока нет.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Актив» зарегистрирована с 2018 года в Санкт-Петербурге. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Руководитель — Оксана Иванова, а бенефициар и владелица — Юлия Алексеева (супруга Сергея Фуглаева). По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 15 млн рублей. Ранее предприятие принадлежало Сергею Фуглаеву.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Фуглаев получил ответный иск от компании Фуглаевых. Подробнее — в нашем материале.

Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?
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#Суд#Аренда земли#Эксклюзив#ИП#Городская администрация#Актив#Мэрия#Руководитель#Белгород#Кристина Семенчук#Фуглаевы#Белгородский бизнес#СПАРК-Интерфакс
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