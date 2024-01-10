Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В суд обратилась мэрия Белгорода. Согласно картотеке дел, ответчиком выступает ИП Фуглаева Екатерина Анатольевна. Сумма исковых требований — 672 тысячи рублей. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Аренда земли — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».
В этой же категории рассматривается второе дело по иску городской администрации. Однако в этом случае ответчиком выступает компания «Актив». Сумма иска — 820 тысяч рублей. Подробностей в материалах пока нет.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Актив» зарегистрирована с 2018 года в Санкт-Петербурге. Отрасль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Руководитель — Оксана Иванова, а бенефициар и владелица — Юлия Алексеева (супруга Сергея Фуглаева). По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 15 млн рублей. Ранее предприятие принадлежало Сергею Фуглаеву.
Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Фуглаев получил ответный иск от компании Фуглаевых. Подробнее — в нашем материале.