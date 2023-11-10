В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 ноября в Алексеевском молочноконсервном комбинате назначили нового генерального директора. Им стал Александр Рыжих. С 2017 года пост занимал Иван Никитенко.
Алексеевский молочноконсервный комбинат зарегистрирован в 1996 году в Алексеевке. Отрасль — производство прочей молочной продукции.
По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 366 млн рублей. Выручка от продажи достигла 8 млрд рублей, а чистые активы — 2,4 млрд рублей.
За последние 10 лет организация участвовала в 124 судебных делах, из которых 121 уже завершено.
Ранее стало известно, что депутат Белгородской областной думы Виталий Дунайцев ушёл с должности директора в компании «Бизнес-Плюс», которая принадлежит Тебекиным. Вместо него руководить компанией стал Владимир Степаненко.