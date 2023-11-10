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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель

В Алексеевском молочноконсервном комбинате сменился руководитель

10 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
С 2017 года пост занимал Иван Никитенко.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 ноября в Алексеевском молочноконсервном комбинате назначили нового генерального директора. Им стал Александр Рыжих. С 2017 года пост занимал Иван Никитенко.

Алексеевский молочноконсервный комбинат зарегистрирован в 1996 году в Алексеевке. Отрасль — производство прочей молочной продукции.

По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 366 млн рублей. Выручка от продажи достигла 8 млрд рублей, а чистые активы — 2,4 млрд рублей.

За последние 10 лет организация участвовала в 124 судебных делах, из которых 121 уже завершено.

Ранее стало известно, что депутат Белгородской областной думы Виталий Дунайцев ушёл с должности директора в компании «Бизнес-Плюс», которая принадлежит Тебекиным. Вместо него руководить компанией стал Владимир Степаненко.

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