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Белгородский водоканал отчитался о более 276 млн рублей убытков

Белгородский водоканал отчитался о более 276 млн рублей убытков

16 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Данные организация представила за 2023 год. При этом выручка предприятия достигла 4,1 млрд рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский областной водоканал» зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Обязанности генерального директора исполняет Андрей Колесников. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.

По итогам 2023 года убыток предприятия превысил 276 млн рублей. Выручка от продажи достигла 4,1 млрд рублей, а чистые активы — 11,6 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году с водоканала взыскали 4 млн рублей за причинённый вред реке Осколец после сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ. Организация попыталась решение обжаловать, но суд оставил его без изменения.

Водоканал не смог обжаловать возмещение 4 млн рублей ущерба за нанесённый вред реке
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#Кристина Семенчук#Выручка#Новости Белгорода#Очистка воды#Сточные воды#Белгородский водоканал#Белгород#Убытки#Генеральный директор#Загрязняющие вещества#СПАРК-Интерфакс
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