Белгородский водоканал отчитался о более 276 млн рублей убытков

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгородский областной водоканал» зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Обязанности генерального директора исполняет Андрей Колесников. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.
По итогам 2023 года убыток предприятия превысил 276 млн рублей. Выручка от продажи достигла 4,1 млрд рублей, а чистые активы — 11,6 млрд рублей.
Напомним, в прошлом году с водоканала взыскали 4 млн рублей за причинённый вред реке Осколец после сброса сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ. Организация попыталась решение обжаловать, но суд оставил его без изменения.