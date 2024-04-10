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Updated Сегодня, 12:42

Учитель

Белгородские учителя смогут получать больше денег за классное руководство

10 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Учитель

Классным руководителям и кураторам повысят денежные выплаты

Классные руководители и кураторы будут получать больше, чем ранее. Однако повышение коснётся не всех педагогов. Соответствующие документы в правительстве РФ уже подписали. Подробности сообщили журналисты «УтроNews».

Федеральное правительство утвердило документы об увеличении размера выплат за классное руководство в школах и кураторство групп в колледжах и техникумах. Корректировки коснутся тех педагогов, кто работает в населённых пунктах, в которых проживает меньше 100 тысяч человек.

Как уточнили в правительстве, с 1 марта размер ежемесячных выплат увеличен с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено в текущем году почти 3 млрд рублей.

Соответствующие документы уже подписаны.

Напомним, что Минпросвещения РФ также планирует в полтора раза увеличить выплаты «земским учителям». Сумма денежных средств увеличится до 1,5-3 млн рублей.

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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Классное руководство#Александра Склярова
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