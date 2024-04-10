Белгородские учителя смогут получать больше денег за классное руководство

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Федеральное правительство утвердило документы об увеличении размера выплат за классное руководство в школах и кураторство групп в колледжах и техникумах. Корректировки коснутся тех педагогов, кто работает в населённых пунктах, в которых проживает меньше 100 тысяч человек.
Как уточнили в правительстве, с 1 марта размер ежемесячных выплат увеличен с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено в текущем году почти 3 млрд рублей.
Соответствующие документы уже подписаны.
Напомним, что Минпросвещения РФ также планирует в полтора раза увеличить выплаты «земским учителям». Сумма денежных средств увеличится до 1,5-3 млн рублей.