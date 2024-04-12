Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Руководитель белгородского предприятия рассказал подробности атаки дрона

Целил в кабину, но промахнулся: стали известны подробности атаки дрона-камикадзе

12 апреля 2024, 08:37
Фото: Bel.ru

Руководитель белгородского предприятия рассказал подробности атаки дрона

Инцидент произошёл в Валуйском округе накануне. Региональные власти сообщили, что дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в поле. Один из руководителей сельхозпредприятия рассказал Бел.Ру подробности.

Как ранее стало известно, дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в поле рядом с селом Кукуевка в Валуйском округе. В результате взрыва водитель не пострадал. Региональные власти сообщили, что транспортное средство загорелось, но приступить к тушению службы не могли из-за возможных повторных воздушных атак.

В редакцию Бел.Ру обратился один из руководителей сельхозпредприятия и рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что транспортное средство не горело, и никто его не тушил. Дрон целил в кабину водителя, но промахнулся и залетел в кузов. Там и произошёл подрыв при ударе об доски заднего борта. Мужчина добавил, что в результате взрыва поломаны доски и треснуло лобовое стекло.

Что касается водителя, он «профессионально увёл с „поля боя“ служебный транспорт, за что и был поощрён руководством предприятия».

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Три дрона-камикадзе атаковали белгородское приграничье. Есть пострадавшиеДрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объектЧетыре дрона-камикадзе ВСУ сожгли два автомобиля в Грайворонском округе
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Водитель#Эксклюзив#Лобовое стекло#Взрыв#Тушение#Белгород#Сельхозпредприятие#Атака#Дрон-камикадзе#Валуйский округ
Подпишитесь
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?
Сегодня, 08:03
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи
Сегодня, 09:00
Как выбрать школу для ребёнка в первый класс
Сегодня, 08:31
Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?
Сегодня, 09:52
"