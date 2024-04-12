Целил в кабину, но промахнулся: стали известны подробности атаки дрона-камикадзе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как ранее стало известно, дрон-камикадзе атаковал КамАЗ в поле рядом с селом Кукуевка в Валуйском округе. В результате взрыва водитель не пострадал. Региональные власти сообщили, что транспортное средство загорелось, но приступить к тушению службы не могли из-за возможных повторных воздушных атак.
В редакцию Бел.Ру обратился один из руководителей сельхозпредприятия и рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что транспортное средство не горело, и никто его не тушил. Дрон целил в кабину водителя, но промахнулся и залетел в кузов. Там и произошёл подрыв при ударе об доски заднего борта. Мужчина добавил, что в результате взрыва поломаны доски и треснуло лобовое стекло.
Что касается водителя, он «профессионально увёл с „поля боя“ служебный транспорт, за что и был поощрён руководством предприятия».