«Самое главное — жертв нет»: руководитель застройщика о ЧП с краном под Белгородом

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На многоэтажку в микрорайоне Центральный-2 утром 15 апреля свалился строительный кран. Минстрой сообщил Бел.Ру, что по предварительным данным пострадавших на месте нет. Журналисты обратились к руководству застройщика «Брик».
Как сообщили Бел.Ру в компании, данные об отсутствии пострадавших подтвердились, а повреждения не так масштабны. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы.
«Самое главное — жертв нет… Разрушений таких основательных тоже нет. Кровлю повредило, это восстановим, сделаем. Всё в порядке», — рассказал Бел.Ру руководитель компании «Брик».