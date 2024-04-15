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Published Сегодня, 08:13

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Повреждения дома в Северном

«Самое главное — жертв нет»: руководитель застройщика о ЧП с краном под Белгородом

15 апреля 2024, 08:13
Фото: Bel.ru
Повреждения дома в Северном
Утром, около 8:30, на пятиэтажку в Северном упал подъёмный кран. Пострадавших нет, подтвердил застройщик.

На многоэтажку в микрорайоне Центральный-2 утром 15 апреля свалился строительный кран. Минстрой сообщил Бел.Ру, что по предварительным данным пострадавших на месте нет. Журналисты обратились к руководству застройщика «Брик».

Как сообщили Бел.Ру в компании, данные об отсутствии пострадавших подтвердились, а повреждения не так масштабны. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы.

«Самое главное — жертв нет… Разрушений таких основательных тоже нет. Кровлю повредило, это восстановим, сделаем. Всё в порядке», — рассказал Бел.Ру руководитель компании «Брик».
Недоброе утро: на пятиэтажку под Белгородом упал строительный кран
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Строительство#Безопасность#Новости Белгорода#Эксклюзив#Чп#Разрушения
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