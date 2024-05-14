Жители дома в Белгороде, где нашли подозрительный предмет, вернулись в квартиры

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Ранее днём 14 мая дом на Харьковской горе в областном центре пришлось эвакуировать и оцепить после нахождения на его крыше подозрительного предмета.
Жителей дома вывезли на безопасное расстояние, экстренные службы провели проверку.
Спустя час глава администрации города сообщил, что проверка завершена и безопасности людей ничего не угрожает. Оцепление снято, белгородцы возвращаются в свои квартиры.
ВСУ обстреляли Белгород в пять часов утра 14 мая. Потом в течение всего дня регулярно объявлялась ракетная опасность, в небе над городом раздавались взрывы — работала система ПВО. Серьёзных последствий и пострадавших после дневных обстрелов не было.