Жители дома в Белгороде, где нашли подозрительный предмет, вернулись в квартиры

ВСУ обстреляли Белгород в пять часов утра 14 мая. Потом в течение всего дня регулярно объявлялась ракетная опасность, в небе над городом раздавались взрывы — работала система ПВО. Серьёзных последствий и пострадавших после дневных обстрелов не было.