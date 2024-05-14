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Published Сегодня, 15:33

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Updated Сегодня, 15:35

Жители дома в Белгороде, где нашли подозрительный предмет, вернулись в квартиры

Жители дома в Белгороде, где нашли подозрительный предмет, вернулись в квартиры

14 мая 2024, 15:33
Фото: 1MI
Опасности для людей на данный момент нет, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ранее днём 14 мая дом на Харьковской горе в областном центре пришлось эвакуировать и оцепить после нахождения на его крыше подозрительного предмета.

Жителей дома вывезли на безопасное расстояние, экстренные службы провели проверку.

Спустя час глава администрации города сообщил, что проверка завершена и безопасности людей ничего не угрожает. Оцепление снято, белгородцы возвращаются в свои квартиры.

ВСУ обстреляли Белгород в пять часов утра 14 мая. Потом в течение всего дня регулярно объявлялась ракетная опасность, в небе над городом раздавались взрывы — работала система ПВО. Серьёзных последствий и пострадавших после дневных обстрелов не было.

Снова эвакуация: на крыше МКД в Белгороде обнаружили подозрительный предмет
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Снова эвакуация: на крыше МКД в Белгороде обнаружили подозрительный предмет
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