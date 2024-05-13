Гладков объяснил ЧП под Белгородом, из-за которого пришлось эвакуировать людей

Из-за взрывоопасных предметов под Белгородом на время отселили людей

Ранее в Сети появилась информация об опасных находках в Разумном. Губернатор заявил, что было «падение взрывоопасных предметов». Жителей ближайших домов попросили выехать до вечера. Самостоятельно это уже сделали 250 человек, поделился глава региона.