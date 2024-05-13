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Из-за взрывоопасных предметов под Белгородом на время отселили людей

Гладков объяснил ЧП под Белгородом, из-за которого пришлось эвакуировать людей

13 мая 2024, 10:58
Фото: 1MI

Из-за взрывоопасных предметов под Белгородом на время отселили людей

Ранее в Сети появилась информация об опасных находках в Разумном. Губернатор заявил, что было «падение взрывоопасных предметов». Жителей ближайших домов попросили выехать до вечера. Самостоятельно это уже сделали 250 человек, поделился глава региона.
Сюжет
СВО

В Разумном обнаружили опасные находки. Соответствующая информация ранее появилась в Сети: глава Белгородского района Анна Куташова обещала передать сведения для проверки.

Спустя время губернатор Вячеслав Гладков официально подтвердил, что в Разумном образовались две воронки после «падения взрывоопасных предметов».

Жителей ближайших к месту ЧП домов попросили выехать до 18:00. Самостоятельно это сделали около 250 человек. 37 из них находятся в пунктах временного размещения.

Место падения оцеплено. Оставленные дома охраняют силовики и участники самообороны.

Огромную воронку после взрыва под Белгородом показали на видео
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Разумное#Взрывоопасные предметы#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Отселение#Воронки
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