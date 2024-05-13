Гладков объяснил ЧП под Белгородом, из-за которого пришлось эвакуировать людей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Разумном обнаружили опасные находки. Соответствующая информация ранее появилась в Сети: глава Белгородского района Анна Куташова обещала передать сведения для проверки.
Спустя время губернатор Вячеслав Гладков официально подтвердил, что в Разумном образовались две воронки после «падения взрывоопасных предметов».
Жителей ближайших к месту ЧП домов попросили выехать до 18:00. Самостоятельно это сделали около 250 человек. 37 из них находятся в пунктах временного размещения.
Место падения оцеплено. Оставленные дома охраняют силовики и участники самообороны.