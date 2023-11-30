Шебекинцы пожаловались на неубранные воронки от прилётов снарядов

Как отметила местная жительница во время вечернего эфира Вячеслава Гладкова, на ж/д станции в Шебекино до сих пор не засыпали воронки от прилётов снарядов. Также женщина пожаловалась, что со стороны железной дороги к домам нет дороги, зимой выезд никто не убирает.