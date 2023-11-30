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Шебекинцы пожаловались на неубранные воронки от прилётов снарядов

Шебекинцы пожаловались на неубранные воронки от прилётов снарядов

30 ноября 2023, 17:36
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, такая ситуация наблюдается на ж/д станции в городе.

Как отметила местная жительница во время вечернего эфира Вячеслава Гладкова, на ж/д станции в Шебекино до сих пор не засыпали воронки от прилётов снарядов. Также женщина пожаловалась, что со стороны железной дороги к домам нет дороги, зимой выезд никто не убирает.

Замечание администрации есть. Всё будет сделано. Ссылка на то, что это территория не муниципалитета, а РЖД неправильная. Единственное, поймите, что объём работы перед администрацией очень большой. Сняли большое количество строительных организаций, работы выполнены в огромном объёме, хотя много ещё предстоит.
Вячеслав Гладков

Аналогичный вопрос поступил и на прямую линию главы Шебекинского округа Владимира Жданова. По словам главы, на объекте были сотрудники управления городского хозяйства: «Воронки уберут, они там не большие. Это территория РЖД. По поводу заезда ответ дам позже».

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#Общество#Белгородская область#Станция#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Воронка
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