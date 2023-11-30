Шебекинцы пожаловались на неубранные воронки от прилётов снарядов

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Как отметила местная жительница во время вечернего эфира Вячеслава Гладкова, на ж/д станции в Шебекино до сих пор не засыпали воронки от прилётов снарядов. Также женщина пожаловалась, что со стороны железной дороги к домам нет дороги, зимой выезд никто не убирает.
Замечание администрации есть. Всё будет сделано. Ссылка на то, что это территория не муниципалитета, а РЖД неправильная. Единственное, поймите, что объём работы перед администрацией очень большой. Сняли большое количество строительных организаций, работы выполнены в огромном объёме, хотя много ещё предстоит.
Вячеслав Гладков
Аналогичный вопрос поступил и на прямую линию главы Шебекинского округа Владимира Жданова. По словам главы, на объекте были сотрудники управления городского хозяйства: «Воронки уберут, они там не большие. Это территория РЖД. По поводу заезда ответ дам позже».