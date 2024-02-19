Воронки и выбитые окна: ВСУ обстреляли соседей белгородцев

Накануне ВСУ обстреляли Белгородский район. Под огнём были МАПП «Нехотеевка» и Журавлёвка. Их атаковали из артиллерии. Также по Журавлёвке ударили с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль.