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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Последствия обстрела

Воронки и выбитые окна: ВСУ обстреляли соседей белгородцев

19 февраля 2024, 09:31
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Последствия обстрела

Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Курской области

ВСУ утром 19 февраля обстреляли сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе Курской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
Сюжет
Обстрел

ВСУ утром 19 февраля атаковали два населённых пункта в Курской области. Под огнём оказались сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе.

Как пишет издание, в Успеновке зафиксировали девять прилётов, в Троицком — ещё два. Все они пришлись на территорию частных домовладений.

«В населённых пунктах ведётся подомовой обход, всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — написал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Накануне ВСУ обстреляли Белгородский район. Под огнём были МАПП «Нехотеевка» и Журавлёвка. Их атаковали из артиллерии. Также по Журавлёвке ударили с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль.

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
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#Происшествия#Курская область#Наталья Корявых#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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