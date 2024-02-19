Воронки и выбитые окна: ВСУ обстреляли соседей белгородцев

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
ВСУ утром 19 февраля атаковали два населённых пункта в Курской области. Под огнём оказались сёла Успеновка и Троицкое в Кореневском районе.
Как пишет издание, в Успеновке зафиксировали девять прилётов, в Троицком — ещё два. Все они пришлись на территорию частных домовладений.
«В населённых пунктах ведётся подомовой обход, всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — написал губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Накануне ВСУ обстреляли Белгородский район. Под огнём были МАПП «Нехотеевка» и Журавлёвка. Их атаковали из артиллерии. Также по Журавлёвке ударили с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль.