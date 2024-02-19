Гладков сообщил об опасных находках в Белгородской области

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Published Сегодня, 06:52
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18 февраля ВСУ обстреляли Белгородский район. Ещё в двух муниципалитетах обнаружили опасные находки.
В Белгородском районе в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль. По пункту пропуска «Нехотеевка» противник выпустил три артиллерийских снаряда, по Журавлёвке — один. Также населённый пункт атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.
В Валуйском горокруге в селе Солоти нашли взрывоопасный предмет. Его ликвидировала инженерная группа Минобороны РФ. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе в селе Козловка нашли и обезвредили беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, накануне белгородцев предупреждали о проведении взрывных работ в приграничье. В Валуйском горокруге проводили плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.