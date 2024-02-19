Гладков сообщил об опасных находках в Белгородской области

В Белгородском районе в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль. По пункту пропуска «Нехотеевка» противник выпустил три артиллерийских снаряда, по Журавлёвке — один. Также населённый пункт атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.