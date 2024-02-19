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Published Сегодня, 06:52

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Последствия атак ВСУ обнаружили только в трёх районах Белгородской области

Гладков сообщил об опасных находках в Белгородской области

19 февраля 2024, 06:52
Фото: 1MI

Последствия атак ВСУ обнаружили только в трёх районах Белгородской области

Сапёры уничтожили взрывоопасный предмет и беспилотник. Помимо этого, повреждения авто выявили после отражения воздушной атаки средствами ПВО. В результате обстрелов из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

18 февраля ВСУ обстреляли Белгородский район. Ещё в двух муниципалитетах обнаружили опасные находки.

В Белгородском районе в Беловском сельском поселении после отражения воздушной атаки средствами ПВО повреждён автомобиль. По пункту пропуска «Нехотеевка» противник выпустил три артиллерийских снаряда, по Журавлёвке — один. Также населённый пункт атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.

В Валуйском горокруге в селе Солоти нашли взрывоопасный предмет. Его ликвидировала инженерная группа Минобороны РФ. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе в селе Козловка нашли и обезвредили беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, накануне белгородцев предупреждали о проведении взрывных работ в приграничье. В Валуйском горокруге проводили плановые работы по уничтожению неразорвавшихся боеприпасов.

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