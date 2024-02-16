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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Депутат предложил сделать купол безопасности после атаки на Белгород

Купол безопасности предложили создать над Белгородской областью после атаки ВСУ

16 февраля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney

Депутат предложил сделать купол безопасности после атаки на Белгород

С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он предложил создать купол безопасности над приграничными регионами, сообщают «Брянские новости».

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев после обстрела Белгорода 15 февраля предложил создать купол безопасности над приграничными регионами. В первую очередь это касается Белгородской, Брянской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

«Нам необходимо создать систему радиолокационной безопасности не только над приграничными территориями, но и над школами, больницами, железнодорожными вокзалами, аэропортами и нефтезаводами. Именно туда ВСУ направляют все свои силы», — цитирует издание Дмитрия Гусева.

Напомним, что 15 февраля столица региона попала под атаку ВСУ. В городе погибли семь человек. 19 горожан получили различные травмы. По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

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#Общество#Белгородская область#Безопасность#Брянская область#Белгород#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Купол безопасности
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