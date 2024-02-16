Купол безопасности предложили создать над Белгородской областью после атаки ВСУ

«Нам необходимо создать систему радиолокационной безопасности не только над приграничными территориями, но и над школами, больницами, железнодорожными вокзалами, аэропортами и нефтезаводами. Именно туда ВСУ направляют все свои силы», — цитирует издание Дмитрия Гусева.