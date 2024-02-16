Купол безопасности предложили создать над Белгородской областью после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев после обстрела Белгорода 15 февраля предложил создать купол безопасности над приграничными регионами. В первую очередь это касается Белгородской, Брянской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
«Нам необходимо создать систему радиолокационной безопасности не только над приграничными территориями, но и над школами, больницами, железнодорожными вокзалами, аэропортами и нефтезаводами. Именно туда ВСУ направляют все свои силы», — цитирует издание Дмитрия Гусева.
Напомним, что 15 февраля столица региона попала под атаку ВСУ. В городе погибли семь человек. 19 горожан получили различные травмы. По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.