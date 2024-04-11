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Пожар в здании гипермаркета «Лента» в Белгороде

Из-за пожара в здании «Ленты» в Белгороде пришлось эвакуировать 150 человек

11 апреля 2024, 08:24
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в здании гипермаркета «Лента» в Белгороде

В Белгороде произошёл пожар в здании гипермаркета «Лента»

Обнаружено горение на площади двух квадратных метров. Из здания эвакуировали 150 человек, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области.
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Пожар

Сегодня в 10:20 поступила информация о задымлении в бутике одежды, который находится в здании гипермаркета «‎Лента» на улице Победы. На месте работали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

Пожар произошёл на площади в 2 кв. м. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек. Возгорание уже ликвидировали.

8 апреля в том же районе белгородца спасли из пожара, случившегося в многоэтажке на «Родине». Загорелась двухкомнатная квартира на седьмом этаже. Очаг возгорания находился на кухне площадью 16 квадратных метров.

Также в Строителе недавно загорелся экскаватор, дым было видно даже из северной части города.

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#Город#Происшествия#Пожар#Новости Белгорода#Лента#Белгород#Маргарита Водолажская
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