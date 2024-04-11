Из-за пожара в здании «Ленты» в Белгороде пришлось эвакуировать 150 человек

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Сегодня в 10:20 поступила информация о задымлении в бутике одежды, который находится в здании гипермаркета «Лента» на улице Победы. На месте работали дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.
Пожар произошёл на площади в 2 кв. м. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек. Возгорание уже ликвидировали.
8 апреля в том же районе белгородца спасли из пожара, случившегося в многоэтажке на «Родине». Загорелась двухкомнатная квартира на седьмом этаже. Очаг возгорания находился на кухне площадью 16 квадратных метров.
Также в Строителе недавно загорелся экскаватор, дым было видно даже из северной части города.