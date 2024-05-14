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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Пострадавший от атаки ВСУ многоквартирный дом в Белгороде, фото тематическое

Снова эвакуация: на крыше МКД в Белгороде обнаружили подозрительный предмет

14 мая 2024, 14:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший от атаки ВСУ многоквартирный дом в Белгороде, фото тематическое

На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет

Неизвестный предмет обнаружили на крыше многоквартирного дома на Харьковской горе. Точный адрес происшествия мэр Белгорода Валентин Демидов не сообщил. Жителей двух подъездов пришлось перевести на безопасное расстояние.

На крыше одного из многоквартирных домов на Харьковской горе в Белгороде обнаружили подозрительный предмет. Кто именно нашёл вещь и что она из себя представляет, пока не известно.

Жителей двух подъездов МКД, где был обнаружен подозрительный предмет, пришлось эвакуировать на безопасное расстояние. Территорию оцепили.

На месте работают оперативные службы, они проведут необходимую проверку.

Дополнение: в 18:08 стало известно, что проверка завершилась. Люди возвращаются в свои квартиры, их безопасности ничего не угрожает.

Пострадал ли кто-то из мирных жителей, мэр областного центра Валентин Демидов не сообщил.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Находка#Белгород#Валентин Демидов#Подозрительный предмет
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