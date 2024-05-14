Снова эвакуация: на крыше МКД в Белгороде обнаружили подозрительный предмет

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
На крыше одного из многоквартирных домов на Харьковской горе в Белгороде обнаружили подозрительный предмет. Кто именно нашёл вещь и что она из себя представляет, пока не известно.
Жителей двух подъездов МКД, где был обнаружен подозрительный предмет, пришлось эвакуировать на безопасное расстояние. Территорию оцепили.
На месте работают оперативные службы, они проведут необходимую проверку.
Дополнение: в 18:08 стало известно, что проверка завершилась. Люди возвращаются в свои квартиры, их безопасности ничего не угрожает.
Пострадал ли кто-то из мирных жителей, мэр областного центра Валентин Демидов не сообщил.