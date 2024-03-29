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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Ремонт дороги на проспекте Ватутина

В Белгороде приступили к ремонту дороги, куда год назад упал боеприпас

29 марта 2024, 10:51
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Ремонт дороги на проспекте Ватутина

Проспект Ватутина в Белгороде перекроют на время ремонта

Работы продлятся не более недели. На это время будет частично перекрыто движение. Подробности рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Дороги

В Белгороде стартовали ремонтные работы на участке дороги проспекта Ватутина в районе его пересечения с улицей Губкина. Строители уже приступили к демонтажу старого покрытия. Далее рабочие заменят и укрепят основание и восстановят полотно.

Ремонт должны закончить уже через неделю. На это время движение по правой полосе по направлению в сторону улицы Королёва временно ограничат.

Напомним, что дорога на проспекте Ватутина пострадала 20 апреля 2023 года из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полёта Су-34 ВКС. Рабочие выполнили аварийный ремонт полотна, однако недавно в Сети опубликовали видео, где машины «взлетают» из-за просевшего асфальта.

Ремонт планировалось провести в апреле.

Перекроют ли в Белгороде на время ремонта дорогу, куда ранее упал боеприпас?
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Дороги#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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