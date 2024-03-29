В Белгороде приступили к ремонту дороги, куда год назад упал боеприпас

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Белгороде стартовали ремонтные работы на участке дороги проспекта Ватутина в районе его пересечения с улицей Губкина. Строители уже приступили к демонтажу старого покрытия. Далее рабочие заменят и укрепят основание и восстановят полотно.
Ремонт должны закончить уже через неделю. На это время движение по правой полосе по направлению в сторону улицы Королёва временно ограничат.
Напомним, что дорога на проспекте Ватутина пострадала 20 апреля 2023 года из-за нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полёта Су-34 ВКС. Рабочие выполнили аварийный ремонт полотна, однако недавно в Сети опубликовали видео, где машины «взлетают» из-за просевшего асфальта.
Ремонт планировалось провести в апреле.