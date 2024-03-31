В Белгороде может быть громко. Что на этот раз?

Перед этим ВСУ нанесли удар по Белгорода в семь утра. Было очень громко, выла сирена. Отметим, что сегодня утром после атаки «Вампирами» в Белгороде и в районе повреждены порядка 20 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Также пострадали машины. Есть раненая женщина — у неё ожог руки второй степени. Последствия уточняются.