В Белгороде может быть громко. Что на этот раз?

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
О том, что будет громко, написал в своём Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Уважаемые жители Белгорода! Сегодня с 12-45 до 13-00 в одной из промышленных зон города пройдет плановое уничтожение взрывоопасного предмета», — сообщил глава горадминистрации.
Перед этим ВСУ нанесли удар по Белгорода в семь утра. Было очень громко, выла сирена. Отметим, что сегодня утром после атаки «Вампирами» в Белгороде и в районе повреждены порядка 20 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Также пострадали машины. Есть раненая женщина — у неё ожог руки второй степени. Последствия уточняются.