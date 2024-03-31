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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Белгородцев предупреждают о возможных громких звуках из-за ликвидации боеприпаса

В Белгороде может быть громко. Что на этот раз?

31 марта 2024, 09:39
Фото: Bel.ru

Белгородцев предупреждают о возможных громких звуках из-за ликвидации боеприпаса

Мэр Белгорода Валентин Демидов предупреждает о возможных громких звуках с 12:45 до 13:30.
Сюжет
ВСУ

О том, что будет громко, написал в своём Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Уважаемые жители Белгорода! Сегодня с 12-45 до 13-00 в одной из промышленных зон города пройдет плановое уничтожение взрывоопасного предмета», — сообщил глава горадминистрации.

Перед этим ВСУ нанесли удар по Белгорода в семь утра. Было очень громко, выла сирена. Отметим, что сегодня утром после атаки «Вампирами» в Белгороде и в районе повреждены порядка 20 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Также пострадали машины. Есть раненая женщина — у неё ожог руки второй степени. Последствия уточняются.

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#Белгородская область#Мэр#Взрывоопасный предмет#Белгород#ВСУ#Сирена#Выстрелы#Промышленная зона#Громкие звуки#Артем Черненко
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