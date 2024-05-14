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Обломок боеприпаса

«Боимся третьи сутки»: белгородцы несколько дней живут рядом с боеприпасом

14 мая 2024, 07:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обломок боеприпаса

Возле жилых домов белгородцев трое суток лежал боеприпас

Взрывоопасный предмет белгородцы обнаружили в посёлке Комсомольский. По словам местного жителя, боеприпас не могут убрать уже третий день. О сроках ликвидации находки рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Житель посёлка Комсомольский обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой ускорить извлечение боеприпаса. По словам белгородца, боеприпас лежит уже третьи сутки: «То техники нет, то гидравлика полетела. Люди не могут попасть в свои дома, а соседние улицы живут в страхе», — добавил мужчина.

Глава региона подтвердил сказанную ранее местному жителю информацию о сломавшемся экскаваторе. По его данным, работы по извлечению боеприпаса обещают выполнить уже 14 мая.

Напомним, что накануне в посёлке Разумное произошло «падение взрывоопасных предметов», из-за чего жителей ближайших домов попросили до вечера покинуть свои дома. Самостоятельно в безопасное место выехали 250 человек.

Место падения было оцеплено силовиками и участниками самообороны.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Боеприпас#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Комсомольский#СВО#Атака ВСУ
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