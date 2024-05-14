«Боимся третьи сутки»: белгородцы несколько дней живут рядом с боеприпасом

Житель посёлка Комсомольский обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой ускорить извлечение боеприпаса. По словам белгородца, боеприпас лежит уже третьи сутки: «То техники нет, то гидравлика полетела. Люди не могут попасть в свои дома, а соседние улицы живут в страхе», — добавил мужчина.