«Боимся третьи сутки»: белгородцы несколько дней живут рядом с боеприпасом

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Житель посёлка Комсомольский обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с просьбой ускорить извлечение боеприпаса. По словам белгородца, боеприпас лежит уже третьи сутки: «То техники нет, то гидравлика полетела. Люди не могут попасть в свои дома, а соседние улицы живут в страхе», — добавил мужчина.
Глава региона подтвердил сказанную ранее местному жителю информацию о сломавшемся экскаваторе. По его данным, работы по извлечению боеприпаса обещают выполнить уже 14 мая.
Напомним, что накануне в посёлке Разумное произошло «падение взрывоопасных предметов», из-за чего жителей ближайших домов попросили до вечера покинуть свои дома. Самостоятельно в безопасное место выехали 250 человек.
Место падения было оцеплено силовиками и участниками самообороны.