Не с кофе: раннее утро в Белгороде началось с жестокого обстрела

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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В 4:55 в городе и районе объявили ракетную опасность. Зазвучали сирены, вскоре в небе раздались взрывы от сбития системой ПВО украинских снарядов.
В целом обошлось без серьёзных последствий. Был прилёт в крышу центра «Санта Моника» на проезде Автомобилистов, который пострадал второй день подряд.
Взорвались снаряды на детской площадке по улице Щорса и у трассы на улице Губкина. Также белгородцы присылали фотографии с повреждёнными машинами и стёклами.
О пострадавших на момент публикации не известно.