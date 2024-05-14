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Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

ВСУ атаковали Белгород в пять часов утра

Не с кофе: раннее утро в Белгороде началось с жестокого обстрела

14 мая 2024, 02:39
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

ВСУ атаковали Белгород в пять часов утра

Спортивный центр и детская площадка в Белгороде пострадали при обстреле со стороны Украины.

В 4:55 в городе и районе объявили ракетную опасность. Зазвучали сирены, вскоре в небе раздались взрывы от сбития системой ПВО украинских снарядов.

В целом обошлось без серьёзных последствий. Был прилёт в крышу центра «Санта Моника» на проезде Автомобилистов, который пострадал второй день подряд.

Взорвались снаряды на детской площадке по улице Щорса и у трассы на улице Губкина. Также белгородцы присылали фотографии с повреждёнными машинами и стёклами.

О пострадавших на момент публикации не известно.

Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 маяОбстрел Белгорода 14 мая
Обстрел Белгорода 14 мая
Фото: Telegram-каналы
#Евгений Грицков#Видео#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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