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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

работа ПВО в Белгороде

Над Белгородом снова раздаются взрывы

12 мая 2024, 11:28
Фото: Bel.ru
работа ПВО в Белгороде
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность. В небе раздаются громкие звуки, работает ПВО.

В 14:20 12 мая в областном центре и в Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Включились сирены, людей попросили не подходить к окнам и спрятаться в укрытиях.

В небе над Белгородом раздались взрывы, вероятно, связанный с работой ПВО.

О последствиях на земле информации не поступало.

Напомним, после дневного обстрела обрушился подъезд дома на улице Щорса в Белгороде. Пострадало 19 человек. Все подробности читайте в материалах журналистов Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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