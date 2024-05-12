Над Белгородом снова раздаются взрывы

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В 14:20 12 мая в областном центре и в Белгородском районе снова объявили ракетную опасность. Включились сирены, людей попросили не подходить к окнам и спрятаться в укрытиях.
В небе над Белгородом раздались взрывы, вероятно, связанный с работой ПВО.
О последствиях на земле информации не поступало.
Напомним, после дневного обстрела обрушился подъезд дома на улице Щорса в Белгороде. Пострадало 19 человек. Все подробности читайте в материалах журналистов Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.