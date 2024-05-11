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ВСУ обстреляли Белгород из чешского РСЗО Vampire

ВСУ обстреляли Белгород из чешского РСЗО Vampire

11 мая 2024, 17:20
Фото: Bel.ru
Расчёты ПВО сбили 12 реактивных снарядов в небе над областным центром. Есть предварительная информация о более десяти пострадавших. Повреждения получили дома, торговые центры, машины.

Вечером 11 мая Белгород снова оказался под ударом вооружённых формирований Украины. Система противовоздушной обороны сбила в небе 12 целей — все они были снарядами реактивной системы залпового огня производства Чехии.

Судя по количеству взрывов в небе и последствий на земле, ВСУ использовали для обстрела кассетные боеприпасы. Повреждения получили больница, торговые центры, многоквартирные дома, общественный транспорт, сгорело несколько машин.

Журналисты Бел.Ру сделали две публикации о последствиях обстрела Белгорода с фотографиями и видео с мест происшествий. Официальной информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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