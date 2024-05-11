ВСУ обстреляли Белгород из чешского РСЗО Vampire

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Вечером 11 мая Белгород снова оказался под ударом вооружённых формирований Украины. Система противовоздушной обороны сбила в небе 12 целей — все они были снарядами реактивной системы залпового огня производства Чехии.
Судя по количеству взрывов в небе и последствий на земле, ВСУ использовали для обстрела кассетные боеприпасы. Повреждения получили больница, торговые центры, многоквартирные дома, общественный транспорт, сгорело несколько машин.
Журналисты Бел.Ру сделали две публикации о последствиях обстрела Белгорода с фотографиями и видео с мест происшествий. Официальной информации о пострадавших на момент публикации не поступало.