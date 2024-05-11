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Posted Вчера, 23:25

Published Вчера, 23:25

Modified Вчера, 23:27

Updated Вчера, 23:27

Почти 50 домов повреждены после ночных обстрелов в Белгородском районе

Почти 50 домов повреждены после ночных обстрелов в Белгородском районе

10 мая 2024, 23:25
Фото: Bel.ru
С полуночи ПВО отразило несколько атак ВСУ на Белгород. Но были и последствия. О них рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе в 21 частном доме посекло фасады, выбило окна, пробило кровли.

В Таврово такой же ущерб нанесён 22 частным домам. Повреждены четыре автомобиля.

В Дубовом в МКД четыре квартиры остались без окон. В Стрелецком есть последствия для двух машин. В Никольском — для одного частного дома.

Напомним, ранения при ночных обстрелах получили восемь человек — в Дубовом и в Новосадовом. Пятеро из них попали в больницы.

Восемь человек получили ранения при ночном обстреле Белгорода и района
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