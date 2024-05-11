Почти 50 домов повреждены после ночных обстрелов в Белгородском районе

Posted Вчера, 23:25
Published Вчера, 23:25
Modified Вчера, 23:27
Updated Вчера, 23:27
В Белгородском районе в 21 частном доме посекло фасады, выбило окна, пробило кровли.
В Таврово такой же ущерб нанесён 22 частным домам. Повреждены четыре автомобиля.
В Дубовом в МКД четыре квартиры остались без окон. В Стрелецком есть последствия для двух машин. В Никольском — для одного частного дома.
Напомним, ранения при ночных обстрелах получили восемь человек — в Дубовом и в Новосадовом. Пятеро из них попали в больницы.