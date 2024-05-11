Красная горка 2024: когда отмечаем, что можно и чего нельзя делать в этот день

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Праздник Красная горка на слуху у многих. Но в чём его суть и как именно он связан с Пасхой?
В этот день верующие вспоминают предание о том, как Христос встретился со своим учеником Фомой. Фома не верил, что Христос мог воскреснуть. Только после того, как Господь показал ему свои раны, а Фома дотронулся до них, ученик прозрел. Таким образом, в этот праздничный день Церковь провозглашает победу жизни над смертью.
Считается, что название праздника «Красная горка» происходит из языческой культуры. Красная значит «красивая», то есть ценится красота возвышенной земли, освобождённой от зимнего плена.
Есть и другие названия этого праздника. Одно из них — «Антипасха». Однако в этом случае приставка «анти» не означает «против». Эта часть восходит к слову «вместо» на греческом языке. Таким образом, речь идёт не о противопоставлении Пасхе, а о празднике, подобном Пасхе.
Ещё один вариант названия праздника Красная горка — Фомино воскресенье. В этом случае логика наименования понятна: воскресенье — день недели, на который всегда приходится праздник, а Фома — тот самый ученик, о котором говорится в предании.
Красную горку всегда отмечают в воскресенье после Светлой седмицы, обязательно должна пройти неделя после Пасхи. Так как Пасха в 2024 году выпала на 5 мая, то Красную горку православные христиане встретят 12 мая.
В храмах на Красную горку проводятся богослужения. Службы посвящены воскресшению Христа и апостолу Фоме.
На Красную горку приветствуются свадьбы. Связано это с тем, что Красная горка — первый день, когда Церковь готова после долгого перерыва проводить обряд венчания.
Есть негласные правила, которые лучше не нарушать в праздничный день. Так, нельзя трудиться: лучше отложить домашние хлопоты, садово-огородные работы на потом.
Не рекомендуется ссориться и сквернословить. Лучше не оставаться в одиночестве. Не стоит плакать и грустить.
Наводить порядок на могилах в праздничный день тоже не рекомендуется: лучше сделать это заранее.
Считается, что посещать умерших родных и близких на кладбище можно на Пасху и Красную горку. Однако это, скорее, обычай, пришедший со времён СССР. Церковь же поход на кладбища в эти даты не приветствует.
Красная горка, как и Пасха — светлый праздник, воспевающий главенство жизни. В этот день принято радоваться. Православных христиан зовут в храмы на праздничную литургию.
Сходить на кладбище на Красную горку грехом не считается. Тем не менее Церковь рекомендует сделать это в другой день.
И это Радоница — девятый день после Пасхи. Именно во вторник на второй неделе после Пасхи лучше помянуть усопших, совершить поминальную трапезу, а часть съестного оставить на помин души. В старину в этот день красили яйца, а затем раздавали их нищим.
Примечательно, что в Белгородской области в 2018 году даже обсуждалась инициатива сделать Радоницу официальным выходным днём. Священнослужители утверждали, что верующим иногда приходилось отпрашиваться с работы, чтобы посетить родственников на кладбище в положенный день. Однако инициатива в дальнейшем осталась без движения.
Некоторые белгородцы навещают усопших на кладбище на Красную горку, а не на Пасху. Однако из-за неспокойной оперативной обстановки жителям региона рекомендовали сделать это в другой день, чтобы в случае атаки ВСУ избежать одномоментного нахождения большого количества людей.
Тем не менее в Белгороде готовы к тому, люди пойдут на кладбища и на Красную горку. В связи с этим в воскресенье, 12 мая, на одной из улиц введут одностороннее движение, а на ещё нескольких его ограничат.