Красная горка 2024: когда отмечаем, что можно и чего нельзя делать в этот день

В следующее после Пасхи воскресенье верующие отмечают ещё один праздник — Красную горку. Что о нём известно? В чём суть праздника, что означает название, какие существуют традиции, что можно и что нельзя делать в этот день? Ответы на эти вопросы — в материале Бел.Ру.

Красная горка: суть праздника

∟ Что означает название «Красная горка»

Какого числа отмечаем Красную горку в 2024 году

Красная горка у православных: традиции

Что можно и чего нельзя делать на Красную горку?

∟ Можно ли ходить на кладбище на Красную горку?

Радоница и Красная горка