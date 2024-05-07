Белгородцев ожидают ограничения на Красную горку

Исходя из документа, в областном центре введут одностороннее движение по улице Портовой от дома № 1 до дома № 47 с шести утра до конца мероприятий. На это же время ограничат движение по улицам Менделеева и Челюскинцев, по малому проспекту Богдана Хмельницкого от улицы Железнякова до Урожайной, а также по переулку Урожайный от дома № 77 до дома № 99.