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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:03

Белгородцев ожидают ограничения на Красную горку

Белгородцев ожидают ограничения на Красную горку

7 мая 2024, 06:03
Фото: 1MI
В столице региона на одной улице введут одностороннее движение, а на ряде других ограничат движение транспорта. Об ограничениях на Красную горку говорится в соответствующем распоряжении администрации Белгорода.

На Красную горку в Белгороде ограничат движение транспорта. Сделают это в воскресенье, 12 мая.

Исходя из документа, в областном центре введут одностороннее движение по улице Портовой от дома № 1 до дома № 47 с шести утра до конца мероприятий. На это же время ограничат движение по улицам Менделеева и Челюскинцев, по малому проспекту Богдана Хмельницкого от улицы Железнякова до Урожайной, а также по переулку Урожайный от дома № 77 до дома № 99.

Такие же меры ограничения действовали в Белгороде в Пасху, 5 мая.

В Белгороде на время Пасхи и пасхальных мероприятий ограничат движение транспорта
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