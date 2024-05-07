Белгородцев ожидают ограничения на Красную горку

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:03
На Красную горку в Белгороде ограничат движение транспорта. Сделают это в воскресенье, 12 мая.
Исходя из документа, в областном центре введут одностороннее движение по улице Портовой от дома № 1 до дома № 47 с шести утра до конца мероприятий. На это же время ограничат движение по улицам Менделеева и Челюскинцев, по малому проспекту Богдана Хмельницкого от улицы Железнякова до Урожайной, а также по переулку Урожайный от дома № 77 до дома № 99.
Такие же меры ограничения действовали в Белгороде в Пасху, 5 мая.