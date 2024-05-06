Светлая седмица: как правильно провести неделю после Пасхи?

Пасхальная неделя, или Светлая седмица, длится с Пасхи до Антипасхи — в текущем году она выпала на вторую неделю мая: с 6 по 12 числа. Как и во время всего Великого поста, неделя после Пасхи также имеет свой смысл и свои правила, главным из которых является отсутствие ограничений в питании. Посты соблюдать тоже не нужно, как и возлагать на себя любые ограничения.