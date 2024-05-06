Светлая седмица: как правильно провести неделю после Пасхи?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Пасхальная неделя, или Светлая седмица, длится с Пасхи до Антипасхи — в текущем году она выпала на вторую неделю мая: с 6 по 12 числа. Как и во время всего Великого поста, неделя после Пасхи также имеет свой смысл и свои правила, главным из которых является отсутствие ограничений в питании. Посты соблюдать тоже не нужно, как и возлагать на себя любые ограничения.
В церкви не перестают проводить богослужения, однако они немного отличаются от привычных: нужно класть только поясные поклоны, а молитвы — петь. Двери в церквях остаются открытыми до субботы, а у иконы Христа всю неделю должен стоять освящённое на Пасху мучное изделие на закваске под названием артос — перед Красной горкой его раздают посетившим церковь. Согласно народным приметам, артос помогает заболевшим, поэтому его употребляют только в исключительных случаях.
В Светлую седмицу все верующие должны забыть о грусти и предаться радости — Иисус Христос воскрес. Физический труд и ремонтные работы в эту неделю лучше избегать, а венчаться и заключать браки разрешают после Светлой седмицы.
Поскольку у каждого дня недели свой особый смысл, им присущи и собственные традиции. Так, в Поливальный понедельник верующие ходят друг к другу в гости и обливаются водой, чтобы избавиться от всех болезней, а во вторник-купальницу принято радоваться и встречаться с друзьями — в этот день молодые люди часто находили себе пару.
В Градовую среду продолжают веселиться и избегают работы в поле, чтобы не потерять посевы. Навский четверг ещё называют Пасхой мёртвых: православные люди вспоминают в этот день своих почивших близких, а также воскрешение Христа. Однако вспоминать о погибших в четверг нужно только с улыбкой и без грусти. В Прощённую пятницу нужно помериться со всеми, а в субботу взять в церкви святой артос.
Последний день Пасхальной недели носит сразу три названия: Антипасха, то есть праздник взамен Пасхи, Фомино воскресенье, получившее название из-за апостола Фомы Неверующего, и Красная горка.
Ранее специалисты объяснили, как стоит питаться на Пасху соблюдавшим Великий пост православным людям, чтобы не нагрузить ЖКТ и не попасть к врачу. Врачи также рассказали о пользе и вреде Великого поста.