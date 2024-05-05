Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

Напомним, что в Москву частицу святыни спецрейсом доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. А из Москвы в Белгород огонь привезли директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.