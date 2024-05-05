Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что благодатный огонь сегодня окажется в приходах всех храмов региона. Забрать его частичку сможет каждый желающий.
«В течение Светлой седмицы верующие могут зажечь лампады и принести домой священный огонь. По благословению владыки Иоанна я привёз лампаду с Благодатным огнем в Храм преподобного Сергия Радонежского в Белгороде», — написал чиновник.
Напомним, что в Москву частицу святыни спецрейсом доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. А из Москвы в Белгород огонь привезли директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.