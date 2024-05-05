Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Благодатный огонь привезут во все храмы Белгородской области

Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

5 мая 2024, 09:27
Фото: 1MI

Благодатный огонь привезут во все храмы Белгородской области

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Валентин Демидов, в течение Светлой седмицы белгородцы смогут зажечь лампады во всех храмах региона.
Сюжет
Пасха

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что благодатный огонь сегодня окажется в приходах всех храмов региона. Забрать его частичку сможет каждый желающий.

«В течение Светлой седмицы верующие могут зажечь лампады и принести домой священный огонь. По благословению владыки Иоанна я привёз лампаду с Благодатным огнем в Храм преподобного Сергия Радонежского в Белгороде», — написал чиновник.

Напомним, что в Москву частицу святыни спецрейсом доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. А из Москвы в Белгород огонь привезли директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.

Бладгодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую областьВ Белгороде на время Пасхи и пасхальных мероприятий ограничат движение транспортаПасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище
#Артем Черненко#Белгородская область#Москва#Пасха#Делегация#Храмы#Благодатный огонь#Верующие#Белгород#Светлая седмица
Подпишитесь
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область
Сегодня, 06:58
Пасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище
Вчера, 04:00
После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших
Вчера, 13:15
Благодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео
Сегодня, 08:25
Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области
Сегодня, 09:04
Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?
3 мая, 17:00
"