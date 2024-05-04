Пасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище

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Каждый год дату празднования главного христианского праздника вычисляют по календарю, в котором отображено движение Луны и Солнца. От того, на какой день выпадет Пасха, зависят и числа других религиозных праздников.
Правила, когда будет праздноваться Пасха, были приняты в ходе Первого Вселенского Собора. Он состоялся в 325 году на территории города Никея. Сейчас это территория Турции. Время празднования было принято исчислять по методике, которая называется «пасхалией».
Сейчас верующие православные придерживаются таких правил при выборе даты: в первую очередь этот день должен выпадать на последний день недели, также праздник должен идти после иудейского праздника. Кроме того, обращается внимание на то, что Пасха должна обязательно следовать после весеннего равноденствия и полнолуния. Важно, чтобы это было первое воскресенье после полнолуния.
В текущем году православные христиане отметят Светлое Христово Воскресенье 5 мая. Отметим, что православные проводят богослужения по юлианскому календарю, в отличие от католиков. Католики в основу берут григорианский календарь. Из-за этого празднование Пасхи у католиков и православных происходит в разное время. Причём православная Пасха идёт после католической. В 2024-м католическая церковь праздновала Христово Воскресение 31 марта.
В понимании современных людей Пасха посвящена Воскресению Спасителя. Но не всегда было так. Согласно священным писаниям, в Ветхом Завете в эту дату вкладывался немного другой смысл, но общие черты в этих историях есть. Разбираемся подробнее.
По Ветхому Завету Пасха праздновалась в честь освобождения иудеев от рабства в Египте. В ветхозаветном писании Пасха связывается с последним наказанием Бога, когда египетский фараон отказался освобождать рабов. Из священных текстов следует, что в тот день Господь пощадил дома и семьи, которые намазали на двери кровь ягнят. В остальных семьях погибли первые дети.
В Новом Завете этот день посвящён Воскресению Спасителя. В Страстную пятницу Иисуса Христа распяли в Иерусалиме на Голгофе. После тело было погребено в склеп. Спустя трое суток люди обнаружили, что в склепе никого нет. Спаситель воскрес. В основе Пасхи по Новому Завету лежит смысл вечной жизни, искупления грехов через самопожертвование Христа.
Таким образом верующие указывают, что Христос принял смерть, также как и агнец (ягнёнок) из Ветхого Завета.
Неделя перед Пасхой называет Страстной. На этой неделе православные начинают заниматься готовкой куличей и красят яйца. Освящают эти символы праздника в субботу, которая предшествует Христову Воскресенью. В церквях проходят ночные богослужения. Освятить еду также можно после богослужения или в воскресенье утром.
Четвёртый день Страстной недели называется Чистым четвергом. Речь идёт не только о духовном очищении, но и о бытовом. В этот день верующие стараются привести своё жильё в порядок.
В Страстную пятницу верующие стараются отказаться от уборки, стирки и работы в огороде. Пятницу верующие в основном посвящают молитвам, помогают близким, пекут пасхальную еду.
В Страстную субботу также стоит отказаться от ремонтных работ и домашних дел, от шумных праздников. Отмечается, что в этот день не стоит выносить мусор из дома.
Также в субботу перед Пасхой верующие не должны ходить на кладбища или заниматься уборкой могил. В этот день необходимо посетить церковь и помолиться.
После Пасхи наступает Светлая седмица, или Пасхальная неделя. Каждый день этой недели имеет свои традиции. Так, в понедельник принято ходить в гости и обливаться водой, чтобы прогнать болезни. В среду советуют отказаться от работ в поле. В четверг вспоминают Спасителя и покойных близких. В Воскресенье отмечается Красная горка.
Никакого запрета на посещение кладбищ в день Пасхи нет. Это традиция была сформирована в советское время, когда походы в церкви не приветствовались.
В то же время религиозные эксперты отмечают, что Пасха — это праздник радости, а посещение усопших родных и близких вызывают грусть и скорбь. Посетить кладбище можно также на Радоницу. В этот день рекомендует поминать усопших.
На Пасху приходится завершение Великого поста. Традиционно в этот день православные верующие ставят на стол творожные куличи, яйца и пасхи.
Куриные яйца в основном принято красить в красный цвет. Классический кулич пекут с изюмом и глазурью. Творожная пасха, которая также встречается на праздничном столе, символизирует Гроб Господень, поэтому имеет форму пирамиды.
Также на столах встречаются запрещённые во время поста сырные нарезки, бутерброды с маслом, рыба, мясные продукты.
В части храмов приграничных районов пасхальные богослужения проводить не будут. В некоторых храмах было сокращено время ночных богослужений. Под отмену богослужений попали храмы в пяти районах области.
В связи с оперативной обстановкой в области жителей региона попросили воздержаться от похода на кладбища 5 мая во время Пасхи. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что посетить усопших родных можно в любой другой день. При этом за безопасностью на кладбищах будут следить полицейские, народные дружинники, участники отрядов территориальной самообороны.
Также известно, что кладбища проверят на наличие взрывоопасных предметов.