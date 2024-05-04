Пасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище

В текущем году Пасха выпадает на 5 мая. В этот день верующие посещают церкви, освящают пасхальные угощения и ходят на кладбища. Как Пасху отмечают последователи других религий, в чём смысл этого праздника и что нельзя делать в Страстную неделю, читайте в нашем материале.

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