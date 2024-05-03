Как правильно выйти из Великого поста и не попасть в больницу на Пасху?

Уже 5 мая верующие люди будут отмечать Светлый праздник Пасхи. Кто-то из них не держал Великий пост, а кто-то, наоборот, соблюдал все его заветы. Как же правильно разговляться, чтобы после православного праздника не попасть к гастроэнтерологу? Ответы — в материале Бел.Ру.

Как питаются во время Великого поста? Чем полезен Великий пост? Что нужно есть для выхода из Великого поста? Как лучше всего питаться на Пасху? А что насчёт шашлыка?

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