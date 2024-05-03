Как правильно выйти из Великого поста и не попасть в больницу на Пасху?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Великий пост длится 48 дней, начиная с Масленицы и заканчивая Страстной седмицей. В первую неделю поста верующим разрешается употреблять только молочную пищу, рыбу и яйца, а есть мясо категорически нельзя. Эта неделя считается самой лёгкой, поскольку является подготовительной перед основным началом поста.
На протяжении всего Великого поста православные люди чаще едят овощи и фрукты, делая из них салаты, сухофрукты и орехи, крупы и бобовые, чтобы заменить мясные продукты, а также еду из сои для замены молочной продукции. Разрешается употреблять мёд, грибы, чёрный шоколад, а иногда — вино и кофе.
Последняя неделя поста — Страстная седмица — проходит на сухоядении, кроме пятницы — в последний рабочий день недели от пищи вовсе стоит отказаться.
Эксперты утверждают, что кратковременное вегетарианство полезно для человеческого организма, поскольку чрезмерное употребление животного белка может привести к высокой смертности от заболеваний сердца. Именно для этого врачи рекомендуют в качестве замены животных жиров использовать растительные.
Также во время поста у соблюдающих его ограничения увеличивается количество пищевых волокон в рационе, однако отсутствие полноценного питания, к которому ранее привык человек, может привести к анемии и авитаминозу.
Чтобы правильно и без осложнений выйти из Великого поста, следует добавлять пищу с животным жиром и насыщенными жирами в небольших количествах, а не налегать на неё сразу же после окончания ограничений, иначе можно попасть в больницу. Гастроэнтерологи также советуют медленно и тщательно пережёвывать пищу и не увеличивать количество приёмов еды за день.
Переход от Великого поста к привычному рациону обычно происходит во время Пасхи, поэтому в этот день надо стараться умеренно употреблять относительно вредную пищу, от которой на протяжении поста верующие люди в основном воздерживались. Сделать это нужно для того, чтобы не нагрузить желудочно-кишечный тракт.
Чтобы организм легче отреагировал на потребление пищи животного происхождения, врачи рекомендуют употреблять киви, ананас или папайю, которые помогают расщеплять подобные продукты. При потреблении мяса важно не забывать и про овощи, которые помогут переварить поступившую пищу.
Кроме того, в первые дни лучше отказаться от алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков, которые только ухудшат пищеварение.
С едой на Пасху пользы гораздо меньше: принято употреблять куличи, где много муки, сахара и масла, а также творожные пасхи, которые делают из жирного творога, сливок, сметаны и сахара. Все эти продукты неблагоприятно влияют на человеческий организм, разве что куриные яйца немного спасают сложившуюся ситуацию.
Чтобы не шокировать организм обилием вредной пищи после Великого поста, следует на завтрак употреблять яйца с овощами и цельнозерновым хлебом, а на обед, помимо белка, овощей и фруктов, употребить углеводы, заменив нам привычные продукты на 50-100 граммов кулича. На ужин можно съесть не более 100 граммов творожной пасхи и несколько фруктов.
Кроме того, диетологи рекомендуют при приготовлении куличей заменить половину от количества пшеничной муки на льняную или нутовую, чтобы повысить пользу для организма добавлением белка. Вместо же масла можно добавить в кулич обезжиренный мягкий творог.
После окончания Великого поста съесть шашлык можно, однако нужно соблюсти несколько правил. Так, после приготовления мяса необходимо положить себе полноценную порцию вместе с овощами, поджаренным хлебом или лавашом, а затем съесть её и забыть о шашлыке примерно на три часа. Брать немного мяса каждые полчаса лучше не стоит.
Также можно заменить свиную шею на красную рыбу, индейку, курицу или домашний люля-кебаб. Для улучшения пищеварения можно замариновать мясо для шашлыка в киви на пару часов.
Такие правила помогут человеку не переесть и не почувствовать себя плохо.
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