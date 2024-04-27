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В Белгороде проведут богослужения к большим православным праздникам

Как отметить Вербное воскресенье и Страстную седмицу?

27 апреля 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Белгороде проведут богослужения к большим православным праздникам

Белгородская митрополия рассказала о том, как нужно отметить Вербное воскресенье и Страстную седмицу, а также поделилась графиком богослужений, которые пройдут с 28 апреля по 3 мая. Все литургии будет совершать митрополит Иоанн.

28 апреля — Вход Господень во Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот день в 9:00 начнётся Божественная литургия в Смоленском соборе Белгорода. Её совершит митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Освящение вербы происходит во время торжественного богослужения в сам праздничный день, а также на вечернем богослужении накануне. Церковь разрешает в этот день употреблять в пищу рыбу — один из двух дней в Великом посту, когда это возможно. Также допускается употребление небольшого количества вина.

29 апреля — Великий понедельник. Митрополит Иоанн совершит литургию преждеосвященных даров. Богослужение начнется в девять часов утра в храме преподобного Серафима Саровского.

Начиная с Великого понедельника, наступает момент строгого поста, когда разрешается употреблять только хлеб, мёд, орехи, овощи и фрукты. Для больных людей и кормящих матерей допускаются некоторые послабления. В монастырях в это время соблюдается полное воздержание от пищи.

30 апреля — Великий вторник. В этот день митрополит Иоанн совершит Литургию Преждеосвященных Даров в казачьем храме честь преподобного Сергия Радонежского. Богослужение начнётся в 09:00.

1 мая — Великая среда. Митрополит Иоанн совершит литургию преждеосвященных даров. Богослужение состоится в Разумном в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира. Богослужение начнётся 09:00.

2 мая — Великий четверг. В 9:00 митрополит Иоанн совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

3 мая — Великая пятница. Митрополит Иоанн проведет чтение царских часов и совершит обряд выноса плащаницы в Николо-Иоасафовском соборе города Белгорода. Богослужение начнется в 10 часов утра.

3 мая в 20:00 в Спасо-Преображенском соборе митрополит Иоанн совершит богослужение Великой субботы — утреню с чином погребения плащаницы, вечерню и литургию по чину святителя Василия Великого.

Вербное воскресенье: история праздника, когда отмечаем, что нельзя делать в этот день
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