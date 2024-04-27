Как отметить Вербное воскресенье и Страстную седмицу?

Освящение вербы происходит во время торжественного богослужения в сам праздничный день, а также на вечернем богослужении накануне. Церковь разрешает в этот день употреблять в пищу рыбу — один из двух дней в Великом посту, когда это возможно. Также допускается употребление небольшого количества вина.