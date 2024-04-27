Как отметить Вербное воскресенье и Страстную седмицу?

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
28 апреля — Вход Господень во Иерусалим, или Вербное воскресенье. В этот день в 9:00 начнётся Божественная литургия в Смоленском соборе Белгорода. Её совершит митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Освящение вербы происходит во время торжественного богослужения в сам праздничный день, а также на вечернем богослужении накануне. Церковь разрешает в этот день употреблять в пищу рыбу — один из двух дней в Великом посту, когда это возможно. Также допускается употребление небольшого количества вина.
29 апреля — Великий понедельник. Митрополит Иоанн совершит литургию преждеосвященных даров. Богослужение начнется в девять часов утра в храме преподобного Серафима Саровского.
Начиная с Великого понедельника, наступает момент строгого поста, когда разрешается употреблять только хлеб, мёд, орехи, овощи и фрукты. Для больных людей и кормящих матерей допускаются некоторые послабления. В монастырях в это время соблюдается полное воздержание от пищи.
30 апреля — Великий вторник. В этот день митрополит Иоанн совершит Литургию Преждеосвященных Даров в казачьем храме честь преподобного Сергия Радонежского. Богослужение начнётся в 09:00.
1 мая — Великая среда. Митрополит Иоанн совершит литургию преждеосвященных даров. Богослужение состоится в Разумном в храме в честь святого равноапостольного князя Владимира. Богослужение начнётся 09:00.
2 мая — Великий четверг. В 9:00 митрополит Иоанн совершит Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
3 мая — Великая пятница. Митрополит Иоанн проведет чтение царских часов и совершит обряд выноса плащаницы в Николо-Иоасафовском соборе города Белгорода. Богослужение начнется в 10 часов утра.
3 мая в 20:00 в Спасо-Преображенском соборе митрополит Иоанн совершит богослужение Великой субботы — утреню с чином погребения плащаницы, вечерню и литургию по чину святителя Василия Великого.