Белгородцы смогут собрать «пасхальную корзину солдату»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Белгородской области стартовал проект «Собери пасхальную корзину солдату». Жители региона могут передать бойцам письма, рисунки, подарки и всё необходимое. Власти отправят «пасхальные корзины» вместе с гуманитарной помощью.
Принести подарки белгородцы могут в администрации по месту жительства.
Я думаю, что Пасха — тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее власти попросили белгородцев воздержаться от посещения кладбищ на Пасху.