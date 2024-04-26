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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Пасхальные куличи

Белгородцы смогут собрать «пасхальную корзину солдату»

26 апреля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Пасхальные куличи
О старте проекта сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Белгородцы могут передать бойцам рисунки, письма и всё необходимое.
Сюжет
Пасха

В Белгородской области стартовал проект «Собери пасхальную корзину солдату». Жители региона могут передать бойцам письма, рисунки, подарки и всё необходимое. Власти отправят «пасхальные корзины» вместе с гуманитарной помощью.

Принести подарки белгородцы могут в администрации по месту жительства.

Я думаю, что Пасха — тот самый светлый праздник, в который особенно чувствуется теплота, забота близких, а может быть, даже незнакомых. И нашим бойцам, которые служат на передовой, сражаются с врагом, особенно в этот день нужна теплота ваших сердец.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее власти попросили белгородцев воздержаться от посещения кладбищ на Пасху.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Бойцы#Пасха#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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