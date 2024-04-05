Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В мусорных контейнерах в Шебекинском горокруге дворник нашла выброшенную большую партию гуманитарной помощи для военнослужащих. В коробках оказались продукты, новые вещи, крупы, макароны, посуда, иконы, письма для солдат, варежки и другие вещи. Гуманитарная помощь поступала из разных уголков страны.
Волонтёрам удалось спасти 80% выброшенного груза.
«Настолько тяжело. У нас одна из наших коллег днём вяжет сети, а вечерами шьёт дополнительно трусы. У неё практически личной жизни не осталось, она всё для ребят, для СВО. И вдруг такое», — рассказывает жительница округа.
Волонтёры обратились в полицию. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.