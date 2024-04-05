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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Выброшенная гуманитарная помощь

Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку

5 апреля 2024, 11:57
Фото: ГТРК «Белгород»
Выброшенная гуманитарная помощь

Гуманитарную помощь для военных неизвестные оставили в мусоре под Белгородом

Выброшенные коробки обнаружила дворник. Волонтёрам удалось спасти 80% гуманитарной помощи. Полиция начала проверку. Подробности рассказали в сюжете ГТРК «Белгород».

В мусорных контейнерах в Шебекинском горокруге дворник нашла выброшенную большую партию гуманитарной помощи для военнослужащих. В коробках оказались продукты, новые вещи, крупы, макароны, посуда, иконы, письма для солдат, варежки и другие вещи. Гуманитарная помощь поступала из разных уголков страны.

Волонтёрам удалось спасти 80% выброшенного груза.

«Настолько тяжело. У нас одна из наших коллег днём вяжет сети, а вечерами шьёт дополнительно трусы. У неё практически личной жизни не осталось, она всё для ребят, для СВО. И вдруг такое», — рассказывает жительница округа.

Волонтёры обратились в полицию. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

Выброшенная гуманитарная помощь
Видео: ГТРК «Белгород»
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#Видео#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Новости Белгорода#Волонтёры#Белгород#Алина Харина#Шебекинский горокруг
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