Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Вода

Куда нести гуманитарную помощь для грайворонцев в Старом Осколе?

21 марта 2024, 09:03
Фото: 1MI
Вода

В Старом Осколе открыли три пункта приёма гуманитарной помощи для грайворонцев

Жителей Грайворонского округа разместили в ПВР Старого Оскола. Также в городе заработали пункты сбора гуманитарной помощи. Местные жители могут принести одежду, предметы личной гигиены и другие вещи первой необходимости. Об этом сообщил глава округа Андрей Чесноков.

Жителей Грайворонского округа разместили в пунктах временного размещения в Старом Осколе. Напомним, что Грайворонский округ ежедневно подвергается обстрелам.

По словам мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова, грайворонцы обеспечены всем необходимым, правительство региона оперативно закрывает все потребности. Однако жители Старого Оскола также хотят помочь. Поэтому в городе решили открыть три пункта сбора гуманитарной помощи.

Многие отселённые жители были вынуждены отправиться в дорогу без промедления и долгих сборов, поэтому желающие могут помочь им предметами личной гигиены, средствами для ухода за маленькими детьми, новым нательным бельём, тёплой одеждой, уточнил Чесноков.

Нужды в продуктах питания, даже длительного хранения, нет. Поэтому пункты сбора не будут принимать продукты.

Уточнить перечень необходимых вещей можно по контактным номерам (на фото). Пункты сбора помощи находятся на связи с ПВР и регулярно обновляют информацию о том, что необходимо жителям приграничья.

адреса, контакты и время работы пунктов приёма гуманитарной помощиадреса, контакты и время работы пунктов приёма гуманитарной помощи
адреса, контакты и время работы пунктов приёма гуманитарной помощи
Фото: страница Андрей Чеснокова в соцсети
Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Как попасть в ПВР, получить пенсию и медпомощь? Что отвечают жителям приграничьяГород сильно опустел: военкор опубликовал видео из приграничного Грайворона«Почему молчат о Грайвороне?» Гладков прокомментировал ситуацию в приграничье
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Гуманитарная помощь#Новости Старого Оскола#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Андрей чесноков#Пвр
Подпишитесь
Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки
Сегодня, 10:37
«Вступил в РДК*, помогал с координатами»: ФСБ сообщила о громком задержании
Сегодня, 09:48
Глава постоянно обстреливаемого горокруга в приграничье призвал белгородцев уехать
Сегодня, 08:28
Осколки, кратер, сигареты: последствия прилёта возле «Белгород-Арены»
Сегодня, 08:11
Есть угроза обрушения: что известно о последствиях обстрела Белгорода и района?
Сегодня, 07:54
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Сегодня, 07:40
"