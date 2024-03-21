Куда нести гуманитарную помощь для грайворонцев в Старом Осколе?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Жителей Грайворонского округа разместили в пунктах временного размещения в Старом Осколе. Напомним, что Грайворонский округ ежедневно подвергается обстрелам.
По словам мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова, грайворонцы обеспечены всем необходимым, правительство региона оперативно закрывает все потребности. Однако жители Старого Оскола также хотят помочь. Поэтому в городе решили открыть три пункта сбора гуманитарной помощи.
Многие отселённые жители были вынуждены отправиться в дорогу без промедления и долгих сборов, поэтому желающие могут помочь им предметами личной гигиены, средствами для ухода за маленькими детьми, новым нательным бельём, тёплой одеждой, уточнил Чесноков.
Нужды в продуктах питания, даже длительного хранения, нет. Поэтому пункты сбора не будут принимать продукты.
Уточнить перечень необходимых вещей можно по контактным номерам (на фото). Пункты сбора помощи находятся на связи с ПВР и регулярно обновляют информацию о том, что необходимо жителям приграничья.