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Вербное воскресенье

Вербное воскресенье: история праздника, когда отмечаем, что нельзя делать в этот день

27 апреля 2024, 07:44
Фото: 1MI
Вербное воскресенье
Праздник символизирует Вход Господень в Иерусалим. Ежегодно он отмечается в разное время, но всегда по воскресеньям за неделю до Пасхи. Подробнее в нашем материале — что можно делать, а чего нельзя делать в этот день, какие блюда поставить на стол и как вообще возник праздник.
Сюжет
Пасха

Вербное воскресенье: что за праздник и почему так называется?

Сам праздник возник в Иерусалиме в IV веке. Упоминание о нём встречается в сочинениях одного из ранних Отцов церкви Епифания Кипрского и одного из четырёх латинских Учителей Церкви Амвросия Медиоланского.

Вербное воскресенье празднуют православные, а также католики, некоторые протестанты и прихожане древних восточных церквей.

История праздника прописана в Евангелии. В тот день Иисус Христос отправился с учениками из города Вифания в Иерусалим. В Вифании за день до этого Иисус воскресил Лазаря. Весть об этом чуде распространилась на другие города. В Иерусалим ученики с Иисусом направлялись, чтобы встретиться там праздник Пасху.

Вблизи города Господь заметил у дерева осла. Приближённые привели к Иисусу животное и уложили на его спину свои вещи. В город Иисус въезжал на осле. Местные жители, которые узнали о недавнем событии, приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветками. Отметим, что пальмовую ветвь называли «вайя». Люди бросали свои одежды и кидали вайи на дорогу, по которой ехал Спаситель.

С тех пор христиане в этот день освящают в церквях ветви деревьев — вайи и пальмы. В России в этот праздник принято освящать вербы. Отсюда и идёт название праздника.

Почему освящают именно вербу? Потому что на Руси пальмы встретить было сложно. Растение у нас решили заменить вербой. На них раньше других деревьев появляются и распускаются почки.

В праздничное воскресенье прихожане посещают церкви, где им освящают ветви верб.В праздничное воскресенье прихожане посещают церкви, где им освящают ветви верб.
В праздничное воскресенье прихожане посещают церкви, где им освящают ветви верб.
Фото: 1MI

Когда отмечается Вербное воскресенье в 2024 году?

В текущем году христианский праздник отмечается 28 апреля. Это шестое воскресенье с начала Великого поста. Сам праздник связан с вхождением Иисуса в Иерусалим, а произошло это за неделю до Пасхи. Поэтому этот день принято отмечать ровно за неделю до одного из главных церковных праздников. Отметим, что Пасха в этом году состоится 5 мая.

Что делают в Вербное воскресенье?

У верующих праздник начинается вечером субботы. Люди идут в церковь на особое богослужение, которое проводят в канун больших праздников. Священнослужители читают священные письмена и освящают ветви вербы святой водой. Сами прихожане должны стоять с ветвями и горящими свечами до конца службы.

В само праздничное воскресенье также проводят освящение вербы. Считается, что освящённое растение защищает жильё от бед и несчастий, а хозяевам дома помогает избежать болезней. Отметим, что ветви освящённого растения должны храниться в доме весь год. После этого их необходимо сжечь, просто выбрасывать их не стоит.

Вербное воскресенье православные проводят в молитве. В этот день лучше отказаться от домашних дел, также запрещается ссориться и ругаться.Вербное воскресенье православные проводят в молитве. В этот день лучше отказаться от домашних дел, также запрещается ссориться и ругаться.
Вербное воскресенье православные проводят в молитве. В этот день лучше отказаться от домашних дел, также запрещается ссориться и ругаться.
Фото: 1MI

Что запрещено делать в Вербное воскресенье?

Церковь советует избегать ссор и обид в праздничное воскресенье. Не стоит проводить этот день шумно, рекомендуется провести его в спокойствии. Можно, к примеру, заняться чтением книг или провести время в молитве.

Также стоит отказаться от уборки, стирки и от других тяжёлых работ. Считается, что в праздник нельзя стричь волосы и посещать баню.

Можно ли убирать на кладбище в Вербное воскресенье?

Если учитывать, что уборка в Вербное воскресенье запрещена, то и от уборки могил стоит отказаться. Сделать это можно в любой другой день. Что касается простых походов на кладбище, с целью проведать усопших родственников, то церковь этого делать не запрещает. Однако священнослужители подчёркивают, что для походов на кладбище предусмотрены специальные дни. Речь идёт о родительских субботах, Радонице, многие посещают кладбища на Пасху.

Также есть мнение, что Вербное воскресенье это не подходящее время для похода на кладбище. Этот день необходимо провести в радости.

Заняться уборкой могил можно в любой другой день. Также Вербное воскресенье не предусмотрено для похода на кладбища, однако запретов у церкви по этому вопросу нет.Заняться уборкой могил можно в любой другой день. Также Вербное воскресенье не предусмотрено для похода на кладбища, однако запретов у церкви по этому вопросу нет.
Заняться уборкой могил можно в любой другой день. Также Вербное воскресенье не предусмотрено для похода на кладбища, однако запретов у церкви по этому вопросу нет.
Фото: 1MI

Что можно есть в Вербное воскресенье?

Снова напомним, что Вербное воскресенье выпадает всегда на период Великого поста. В этот период под запретом к употреблению многие продукты. Но что же можно будет поставить на стол в Великий пост и есть ли какие-то послабления?

Есть: в этот день на стол можно поставить рыбу. При этом от приготовления блюд с содержанием молочных продуктов стоит отказаться. Также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.

Помимо рыбы, блюда можно приготовить из овощей. Съесть их можно как в свежем, так и в приготовленном виде. Допускается употребление небольшого количества растительного масла. Им, к примеру, можно будет заправить овощной салат. Популярны в этот день пироги. Их можно сделать с рыбной, картофельной или капустной начинкой.

Вербное воскресенье приходится на Время великого поста, однако православным разрешается поставить на стол блюда из рыбы.Вербное воскресенье приходится на Время великого поста, однако православным разрешается поставить на стол блюда из рыбы.
Вербное воскресенье приходится на Время великого поста, однако православным разрешается поставить на стол блюда из рыбы.
Фото: Изображение Midjourney

Когда ждать Пасху?

Пасха выпадает каждый год на разное время. Во время вычисления даты православная церковь ориентируется на следующие правила: Христово Воскресение не должно отмечаться перед праздником евреев Песах, также день должен выпадать на полнолуние, помимо этого, это всегда воскресенье.

В текущем году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 5 мая.

Вербное воскресенье и Пасха: каким традициям следуем и когда отмечаем в 2024 году?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Религия#Пасха#Новости Белгорода#Православные#Церковь#Вербное воскресенье#Белгород#Великий пост#Все материалы авторов
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