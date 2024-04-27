Вербное воскресенье: история праздника, когда отмечаем, что нельзя делать в этот день

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сам праздник возник в Иерусалиме в IV веке. Упоминание о нём встречается в сочинениях одного из ранних Отцов церкви Епифания Кипрского и одного из четырёх латинских Учителей Церкви Амвросия Медиоланского.
Вербное воскресенье празднуют православные, а также католики, некоторые протестанты и прихожане древних восточных церквей.
История праздника прописана в Евангелии. В тот день Иисус Христос отправился с учениками из города Вифания в Иерусалим. В Вифании за день до этого Иисус воскресил Лазаря. Весть об этом чуде распространилась на другие города. В Иерусалим ученики с Иисусом направлялись, чтобы встретиться там праздник Пасху.
Вблизи города Господь заметил у дерева осла. Приближённые привели к Иисусу животное и уложили на его спину свои вещи. В город Иисус въезжал на осле. Местные жители, которые узнали о недавнем событии, приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветками. Отметим, что пальмовую ветвь называли «вайя». Люди бросали свои одежды и кидали вайи на дорогу, по которой ехал Спаситель.
С тех пор христиане в этот день освящают в церквях ветви деревьев — вайи и пальмы. В России в этот праздник принято освящать вербы. Отсюда и идёт название праздника.
Почему освящают именно вербу? Потому что на Руси пальмы встретить было сложно. Растение у нас решили заменить вербой. На них раньше других деревьев появляются и распускаются почки.
В текущем году христианский праздник отмечается 28 апреля. Это шестое воскресенье с начала Великого поста. Сам праздник связан с вхождением Иисуса в Иерусалим, а произошло это за неделю до Пасхи. Поэтому этот день принято отмечать ровно за неделю до одного из главных церковных праздников. Отметим, что Пасха в этом году состоится 5 мая.
У верующих праздник начинается вечером субботы. Люди идут в церковь на особое богослужение, которое проводят в канун больших праздников. Священнослужители читают священные письмена и освящают ветви вербы святой водой. Сами прихожане должны стоять с ветвями и горящими свечами до конца службы.
В само праздничное воскресенье также проводят освящение вербы. Считается, что освящённое растение защищает жильё от бед и несчастий, а хозяевам дома помогает избежать болезней. Отметим, что ветви освящённого растения должны храниться в доме весь год. После этого их необходимо сжечь, просто выбрасывать их не стоит.
Церковь советует избегать ссор и обид в праздничное воскресенье. Не стоит проводить этот день шумно, рекомендуется провести его в спокойствии. Можно, к примеру, заняться чтением книг или провести время в молитве.
Также стоит отказаться от уборки, стирки и от других тяжёлых работ. Считается, что в праздник нельзя стричь волосы и посещать баню.
Если учитывать, что уборка в Вербное воскресенье запрещена, то и от уборки могил стоит отказаться. Сделать это можно в любой другой день. Что касается простых походов на кладбище, с целью проведать усопших родственников, то церковь этого делать не запрещает. Однако священнослужители подчёркивают, что для походов на кладбище предусмотрены специальные дни. Речь идёт о родительских субботах, Радонице, многие посещают кладбища на Пасху.
Также есть мнение, что Вербное воскресенье это не подходящее время для похода на кладбище. Этот день необходимо провести в радости.
Снова напомним, что Вербное воскресенье выпадает всегда на период Великого поста. В этот период под запретом к употреблению многие продукты. Но что же можно будет поставить на стол в Великий пост и есть ли какие-то послабления?
Есть: в этот день на стол можно поставить рыбу. При этом от приготовления блюд с содержанием молочных продуктов стоит отказаться. Также нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.
Помимо рыбы, блюда можно приготовить из овощей. Съесть их можно как в свежем, так и в приготовленном виде. Допускается употребление небольшого количества растительного масла. Им, к примеру, можно будет заправить овощной салат. Популярны в этот день пироги. Их можно сделать с рыбной, картофельной или капустной начинкой.
Пасха выпадает каждый год на разное время. Во время вычисления даты православная церковь ориентируется на следующие правила: Христово Воскресение не должно отмечаться перед праздником евреев Песах, также день должен выпадать на полнолуние, помимо этого, это всегда воскресенье.
В текущем году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 5 мая.