Вербное воскресенье: история праздника, когда отмечаем, что нельзя делать в этот день

Если учитывать, что уборка в Вербное воскресенье запрещена, то и от уборки могил стоит отказаться. Сделать это можно в любой другой день. Что касается простых походов на кладбище, с целью проведать усопших родственников, то церковь этого делать не запрещает. Однако священнослужители подчёркивают, что для походов на кладбище предусмотрены специальные дни. Речь идёт о родительских субботах, Радонице, многие посещают кладбища на Пасху.