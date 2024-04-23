Вербное воскресенье и Пасха: каким традициям следуем и когда отмечаем в 2024 году?

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
День, когда христиане будут отмечать Вербное воскресенье, зависит от даты празднования Пасхи, поэтому отмечается в шестое воскресенье Великого Поста. В этом году православные будут отмечать Вербное воскресенье уже 28 апреля.
Впервые упоминание Вербного воскресенья встречалось в IV веке: тогда священнослужители в Иерусалиме освящали пальмы. Считается, что люди бросали пальмовые ветви на дорогу, по которой перед Пасхой ехал Христос. В России же пальмовые ветви решили заменить на вербу: именно это растение на Руси, по поверьям, использовали для защиты от зла.
Такое мероприятие должно напомнить христианам о мучениях Иисуса Христа и о его Воскресении.
Традиционно Вербное воскресенье начинается с ночной молитвы, которой православные встречают Иисуса Христа с ветками вербы в руках и свечами. Затем следует ещё одна молитва, после которой принесённую вербу освящают.
Считается, что вербу, окроплённую святой водой, можно хранить дома около года. Посещать кладбище в этот день можно, но лучше прийти туда в специальные поминальные дни. Убирать дом и работать в этот день нельзя.
Пасха отмечается в следующее воскресенье после Вербного — в этом году её празднование выпало на 5 мая. Это переходящий праздник, поэтому узнавать, на какой день выпала Пасха, нужно ежегодно по лунному и солнечному календарю — традиционно её отмечают в первое воскресенье после полнолуния в период весеннего равноденствия.
Изначально суть праздника состояла в дне освобождения иудеев от египетского рабства, затем, согласно Новому Завету, погребённый Христос воскрес, поэтому Пасху стали ассоциировать с перерождением и вечной жизнью.
Традиционно православные люди на Пасху красят яйца и готовят куличи или творожные пасхи. Некоторые христиане навещают своих умерших близких на кладбищах, посещают храмы и отказываются от употребления в пищу мяса.
На Пасху принято красить яйца, поскольку, согласно легенде, однажды обычное белое яйцо изменило цвет и стало красным: цвет символизирует кровь Иисуса Христа, яйцо — могилу. Когда же христиане бьют яйца и те раскалываются, — это означает воскресение Христа. Считается, что у того, чьё яйцо разбилось, весь год будет счастье и удача.
К Пасхе в Белгородской области традиционно готовились: убирали кладбища, проверяли их на наличие боеприпасов. Из-за близости к границе с Украиной и неспокойной оперативной обстановки на городских кладбищах решили установить модульные укрытия, защищающие от обстрелов: разместить около десяти конструкций планируется до 30 апреля.
Из Белгорода до кладбищ планировали организовать два дополнительных маршрута: «Ж/д вокзал — Ячнево» и «Энергомаш — Юго-Западное кладбище», а проезд в праздничный день сделать абсолютно бесплатным. Однако вчера, 22 апреля, белгородские власти попросили не посещать кладбища с 4 на 5 мая, а растянуть поездки к усопшим на одну или две недели.
На местах будут дежурить спецслужбы и члены территориальной самообороны.
Кроме того, с 4 по 5 мая в храмах нескольких населённых пунктов не будут проводиться праздничные богослужения. В их число вошли некоторые сёла Борисовского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Грайворонского и Шебекинского округов.
В Белгороде и Белгородском районе службы начнутся в пять часов утра, в населённых пунктах, находящихся ближе к границе, — с девяти утра.
Пасхальные ярмарки будут проводить только в тех школах, которые находятся дальше от границы с Украиной и где введено очное обучение. Праздничных мероприятий в регионе не будет.
Напомним, что подготовка к Пасхе начинается сразу после Масленицы: в этом году праздник отмечался с 11 по 17 марта. Каждый день её недели носит свой смысл, подготавливая христиан к Великому посту, который начинается сразу после Масленицы.
После поста начинается Страстная седмица, чьи дни недели также носят свой отдельный смысл. В общей сложности неделя «страданий» и Великий пост длятся 48 дней — с 18 марта по 4 мая.