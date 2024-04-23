Вербное воскресенье и Пасха: каким традициям следуем и когда отмечаем в 2024 году?

Приближаются два христианских праздника — Вербное воскресенье и Пасха. В какие дни 2024 года они отмечаются, какие существуют традиции и какая у них история возникновения? Главное о двух православных праздниках — в материале Бел.Ру.

Вербное воскресенье ∟ Когда отмечаем? ∟ Какая у праздника история и в чём его суть? ∟ Какие существуют традиции? Пасха ∟ Когда отмечаем? ∟ Какая у праздника история и в чём его суть? ∟ Какие существуют традиции? Ждать ли праздничных мероприятий белгородцам?