Масленица в 2024 году: когда будем праздновать, есть блины и ждать гуляний?

Posted Вчера, 11:16
Published Вчера, 11:16
Modified Вчера, 11:16
Updated Вчера, 11:16
Каждый год даты празднования Масленицы смещаются из-за необходимости подстраиваться под главный церковный праздник — Пасху. Именно поэтому сначала вычисляется день Пасхи — первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году россияне будут отмечать его 5 мая.
После Пасхи следует узнать, когда начнётся Великий пост, который продлится 48 дней. В 2024 году строгий пост пройдёт с 18 марта по 4 мая. Масленица же — или, как её по-другому называют в церкви, Сырная седмица — длится неделю и считается подготовительной к Великому посту и посвящается примирению с близкими, а также покаянному пути к Богу.
Именно поэтому Масленица в 2024 году будет длиться с 11 по 17 марта.
В древнерусских письменах о празднике упоминали как о Сырной седмице или Сырной неделе. Считается, что именно в эту неделю старались употреблять различные молочные продукты, поскольку после воскресенья начинался Великий пост, в который есть молочку уже нельзя.
Считается, что праздник получил название «Масленица» благодаря маслу, которым обильно поливали блины во время застолий. Так как масленичная неделя является подготовительной к Великому посту, во время неё запрещается употреблять мясо, но разрешается — молочные продукты. Поэтому традиционным блюдом праздника стали именно блины.
Также масло считалось признаком достатка, а молоко, из которого оно изготавливалось, коровы начинали давать именно весной. По другой версии, люди пытались задобрить весну или, другими словами, — умаслить её.
Масленица берёт своё начало ещё с языческих времён, до появления христианства на Руси, и связан с днём весеннего равноденствия. В эти дни в древности устраивались гулянья, жители одевались в разноцветные костюмы, а незамужних девушек сватали с неженатыми парнями — для этого устраивались различные игры.
Несмотря на то, что прошло уже много веков и празднование Масленицы немного поменялось, россияне всё равно продолжают отмечать этот праздник, провожая зиму и встречая весну.
Кроме этого, Масленица подготавливает людей к предстоящему Великому посту благодаря духовному очищению.
Масленица не просто так длится семь дней. У каждых суток есть свои значения и связанные с ними обряды.
Кроме этого, делится на две части и сама масленичная неделя. В Узкую Масленицу входят первые три дня, а в Широкую Масленицу — оставшиеся четыре. Делалось это потому, что в первую часть недели заниматься хозяйственными делами было можно, а во вторую — уже нет.
В древние времена Масленица не проходила без застолий и гуляний: в эту неделю люди строили снежные крепости, обязательно ходили друг к другу в гости и угощались блинами, катались на санях, пели песни и сватали своих детей. В наше время традиции этого праздника немного изменились: из всех развлечений люди придерживаются только пары штук.
В городах и сёлах проводятся различные ярмарки, концерты и театрализованные представления. Нельзя представить Масленицу без сожжения чучела, которое, традиционно, сжигают по воскресеньям.
Считалось, что такой ритуал позволит привлечь хороший урожай и задобрить весну. Чтобы весна выдалась максимально урожайной, всю неделю люди задабривали чучело, а сжигали его в самый последний день. В наше время сжигание чучела считается символом прихода весны и не является жертвой ради плодородия земель.
Ещё одной важной традицией праздника стало приготовление блинов, без которых Масленица никогда не обходится. Раньше блюдо готовили, чтобы поминать погибших близких, затем оно стало символизировать солнце. Сейчас же для большинства оно является простым угощением.
Также именно в этот праздник стали популярными и часто используемыми поговорки и различные приметы.
Из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде многие жители начали интересоваться, планируется ли провести в областном центре гулянья на Масленицу. Многие высказали опасения по поводу повторения трагедии, случившейся 30 декабря в центре города.
Ответ на этот вопрос дал мэр Валентин Демидов. По его словам, речи о массовых мероприятиях пока не идёт. Решение примут только ближе к Масленице, опираясь на вердикт оперативного штаба области и обстановку.
В прошлом же году в Белгороде не устраивали масленичные гулянья.