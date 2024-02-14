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Posted Вчера, 11:16

Published Вчера, 11:16

Modified Вчера, 11:16

Updated Вчера, 11:16

Масленица

Масленица в 2024 году: когда будем праздновать, есть блины и ждать гуляний?

14 февраля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Масленица

Белгородцам рассказали, в какие дни состоится Масленица в 2024 году

Близится весна, а вместе с ней и Масленица, в которую принято провожать зиму, сжигая чучело. Редакция Бел.Ру выяснила, когда в 2024 году белгородцы будут отмечать праздник, а также рассказала о днях масленичной недели, главных традициях праздника и о значении его названия.

В какие числа в 2024 году пройдёт Масленица?

Каждый год даты празднования Масленицы смещаются из-за необходимости подстраиваться под главный церковный праздник — Пасху. Именно поэтому сначала вычисляется день Пасхи — первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году россияне будут отмечать его 5 мая.

После Пасхи следует узнать, когда начнётся Великий пост, который продлится 48 дней. В 2024 году строгий пост пройдёт с 18 марта по 4 мая. Масленица же — или, как её по-другому называют в церкви, Сырная седмица — длится неделю и считается подготовительной к Великому посту и посвящается примирению с близкими, а также покаянному пути к Богу.

Именно поэтому Масленица в 2024 году будет длиться с 11 по 17 марта.

На Масленицу принято печь блины, которые являются довольно тяжёлой пищей. В связи с этим Масленица проходит перед началом Великого поста.На Масленицу принято печь блины, которые являются довольно тяжёлой пищей. В связи с этим Масленица проходит перед началом Великого поста.
На Масленицу принято печь блины, которые являются довольно тяжёлой пищей. В связи с этим Масленица проходит перед началом Великого поста.
Фото: Изображение Midjourney

Что означает название праздника?

В древнерусских письменах о празднике упоминали как о Сырной седмице или Сырной неделе. Считается, что именно в эту неделю старались употреблять различные молочные продукты, поскольку после воскресенья начинался Великий пост, в который есть молочку уже нельзя.

Считается, что праздник получил название «Масленица» благодаря маслу, которым обильно поливали блины во время застолий. Так как масленичная неделя является подготовительной к Великому посту, во время неё запрещается употреблять мясо, но разрешается — молочные продукты. Поэтому традиционным блюдом праздника стали именно блины.

Также масло считалось признаком достатка, а молоко, из которого оно изготавливалось, коровы начинали давать именно весной. По другой версии, люди пытались задобрить весну или, другими словами, — умаслить её.

Масленицу нередко отмечают с размахом: в разных городах устраивают праздничные гулянья, на которых обязательно пекут блины.Масленицу нередко отмечают с размахом: в разных городах устраивают праздничные гулянья, на которых обязательно пекут блины.
Масленицу нередко отмечают с размахом: в разных городах устраивают праздничные гулянья, на которых обязательно пекут блины.
Фото: 1MI

В чём суть Масленицы?

Масленица берёт своё начало ещё с языческих времён, до появления христианства на Руси, и связан с днём весеннего равноденствия. В эти дни в древности устраивались гулянья, жители одевались в разноцветные костюмы, а незамужних девушек сватали с неженатыми парнями — для этого устраивались различные игры.

Несмотря на то, что прошло уже много веков и празднование Масленицы немного поменялось, россияне всё равно продолжают отмечать этот праздник, провожая зиму и встречая весну.

Кроме этого, Масленица подготавливает людей к предстоящему Великому посту благодаря духовному очищению.

Сжигание чучела — традиционное развлечение на Масленицу.Сжигание чучела — традиционное развлечение на Масленицу.
Сжигание чучела — традиционное развлечение на Масленицу.
Фото: 1MI

Как называются дни Масленицы и что они означают?

Масленица не просто так длится семь дней. У каждых суток есть свои значения и связанные с ними обряды.

  • В понедельник проходит «встреча» Масленицы: люди строят снежные горки, ставят масленичные столбы и начинают печь блины;
  • Вторник называют «заигрышем», когда начинаются различные игры и устраиваются смотрины невест;
  • Среду именуют «лакомкой»: именно в этот день принято угощать всех блинами;
  • Четверг — «разгул», когда в городах и сёлах начинаются масштабные народные гулянья;
  • В пятницу зять приглашает тёщу на блины, что называется «тёщины вечерки»;
  • А суббота — это «золовкины посиделки»: на этот раз семья встречается с родственниками жены;
  • И, наконец, воскресенье прозвали «прощёным», поскольку в последний день Масленицы люди извиняются друг перед другом и заканчивают употребление молочных продуктов.

Кроме этого, делится на две части и сама масленичная неделя. В Узкую Масленицу входят первые три дня, а в Широкую Масленицу — оставшиеся четыре. Делалось это потому, что в первую часть недели заниматься хозяйственными делами было можно, а во вторую — уже нет.

Помимо сжигания чучела и поедания блинов, на гуляньях нередко устраивают концерты.Помимо сжигания чучела и поедания блинов, на гуляньях нередко устраивают концерты.
Помимо сжигания чучела и поедания блинов, на гуляньях нередко устраивают концерты.
Фото: Изображение Midjourney

Какие существуют традиции на Масленицу?

В древние времена Масленица не проходила без застолий и гуляний: в эту неделю люди строили снежные крепости, обязательно ходили друг к другу в гости и угощались блинами, катались на санях, пели песни и сватали своих детей. В наше время традиции этого праздника немного изменились: из всех развлечений люди придерживаются только пары штук.

В городах и сёлах проводятся различные ярмарки, концерты и театрализованные представления. Нельзя представить Масленицу без сожжения чучела, которое, традиционно, сжигают по воскресеньям.

Считалось, что такой ритуал позволит привлечь хороший урожай и задобрить весну. Чтобы весна выдалась максимально урожайной, всю неделю люди задабривали чучело, а сжигали его в самый последний день. В наше время сжигание чучела считается символом прихода весны и не является жертвой ради плодородия земель.

Ещё одной важной традицией праздника стало приготовление блинов, без которых Масленица никогда не обходится. Раньше блюдо готовили, чтобы поминать погибших близких, затем оно стало символизировать солнце. Сейчас же для большинства оно является простым угощением.

Также именно в этот праздник стали популярными и часто используемыми поговорки и различные приметы.

Именно в неделю празднования Масленицы принято чуть ли не каждый день печь блины.Именно в неделю празднования Масленицы принято чуть ли не каждый день печь блины.
Именно в неделю празднования Масленицы принято чуть ли не каждый день печь блины.
Фото: Изображение Midjourney

Состоится ли Масленица в 2024 году в Белгороде?

Из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде многие жители начали интересоваться, планируется ли провести в областном центре гулянья на Масленицу. Многие высказали опасения по поводу повторения трагедии, случившейся 30 декабря в центре города.

Ответ на этот вопрос дал мэр Валентин Демидов. По его словам, речи о массовых мероприятиях пока не идёт. Решение примут только ближе к Масленице, опираясь на вердикт оперативного штаба области и обстановку.

В прошлом же году в Белгороде не устраивали масленичные гулянья.

Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов
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