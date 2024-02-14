Масленица в 2024 году: когда будем праздновать, есть блины и ждать гуляний?

В древние времена Масленица не проходила без застолий и гуляний: в эту неделю люди строили снежные крепости, обязательно ходили друг к другу в гости и угощались блинами, катались на санях, пели песни и сватали своих детей. В наше время традиции этого праздника немного изменились: из всех развлечений люди придерживаются только пары штук.