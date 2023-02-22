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Published Сегодня, 14:34

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Updated Сегодня, 14:36

Договоры по оформлению столбов и проведению игр на Масленицу в Белгороде расторгли

22 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI
Стоимость одного контракта составила 1,3 млн рублей, а второго – 152 тысячи рублей. В двух случаях закупки были произведены у единственного поставщика.

Согласно документам госзакупки, дирекция фестивалей Белгорода заключила два контракта. Первый - на 1,3 млн рублей. Подрядчик должен был установить деревянные масленичные указатели к празднованию Масленицы на Соборной площади в Белгороде, украсить масленичный столб и домики лентами, декоративными масленичными фигурками, а также украсить ёлки.

Стоимость второго договора составила 152 тысячи рублей. Подрядчик должен был провести арт-перформанс, историческую реконструкцию и игры на праздновании Масленицы.

Однако 21 и 22 февраля контракты расторгли. Причины в документах госзакупках не указаны.

Кроме вышеуказанных закупок, дирекция заключила контракты на услуги по изготовлению арт-объектов для празднования Масленицы, оформление сцены и услуги по световому и звуковому обеспечению празднования.

 

Арт-объекты для Масленицы на Соборной площади в Белгороде обойдутся в 1,1 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Масленица#Празднование#Контракт#Расторжение#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
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