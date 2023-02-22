Договоры по оформлению столбов и проведению игр на Масленицу в Белгороде расторгли

Согласно документам госзакупки, дирекция фестивалей Белгорода заключила два контракта. Первый - на 1,3 млн рублей. Подрядчик должен был установить деревянные масленичные указатели к празднованию Масленицы на Соборной площади в Белгороде, украсить масленичный столб и домики лентами, декоративными масленичными фигурками, а также украсить ёлки.