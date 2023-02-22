Договоры по оформлению столбов и проведению игр на Масленицу в Белгороде расторгли

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Согласно документам госзакупки, дирекция фестивалей Белгорода заключила два контракта. Первый - на 1,3 млн рублей. Подрядчик должен был установить деревянные масленичные указатели к празднованию Масленицы на Соборной площади в Белгороде, украсить масленичный столб и домики лентами, декоративными масленичными фигурками, а также украсить ёлки.
Стоимость второго договора составила 152 тысячи рублей. Подрядчик должен был провести арт-перформанс, историческую реконструкцию и игры на праздновании Масленицы.
Однако 21 и 22 февраля контракты расторгли. Причины в документах госзакупках не указаны.
Кроме вышеуказанных закупок, дирекция заключила контракты на услуги по изготовлению арт-объектов для празднования Масленицы, оформление сцены и услуги по световому и звуковому обеспечению празднования.