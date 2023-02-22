Жители приграничья решили отказаться от гуляний на Масленицу

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
С понедельника, 20 февраля, началась самая вкусная неделя года — масленичная. Но в некоторых регионах, граничащих с Украиной, в этом году власти решили отказаться от массовых гуляний. Например, в Брянской области.
Несмотря на отсутствие масштабных развлекательных программ, в столице региона всё же скромно, но отпразднуют Масленицу. По информации издания, тематические мероприятия пройдут в музеях, ДК, библиотеках и других учреждениях культуры.
Что касается Курска, то там тоже не планируют устраивать массовые мероприятия. Соседи ограничатся чаепитием и раздачей блинов 25 и 26 февраля. Также учреждения культуры подготовили развлекательную программу для детей.
О том, будут ли какие-то мероприятия к Масленице в Белгородской области, пока не сообщалось. Хотя закупки на праздничное оформление открывались.
Добавим, что Масленица всё же считается семейным мероприятием. На праздничной неделе принято печь блины с разными начинками. Чтобы главное лакомство не навредило здоровью, лучше следовать советам врача.
Напомним также, что блины в Белгородской области оказались самыми дешёвыми в ЦФО.