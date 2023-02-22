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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Жители приграничья решили отказаться от гуляний на Масленицу

22 февраля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Такое решение, например, приняли в Брянской области. С 20 по 26 февраля в регионе не планируется праздничных гуляний, пишут «Брянские новости».

С понедельника, 20 февраля, началась самая вкусная неделя года — масленичная. Но в некоторых регионах, граничащих с Украиной, в этом году власти решили отказаться от массовых гуляний. Например, в Брянской области.

Несмотря на отсутствие масштабных развлекательных программ, в столице региона всё же скромно, но отпразднуют Масленицу. По информации издания, тематические мероприятия пройдут в музеях, ДК, библиотеках и других учреждениях культуры.

Что касается Курска, то там тоже не планируют устраивать массовые мероприятия. Соседи ограничатся чаепитием и раздачей блинов 25 и 26 февраля. Также учреждения культуры подготовили развлекательную программу для детей.

О том, будут ли какие-то мероприятия к Масленице в Белгородской области, пока не сообщалось. Хотя закупки на праздничное оформление открывались.

Добавим, что Масленица всё же считается семейным мероприятием. На праздничной неделе принято печь блины с разными начинками. Чтобы главное лакомство не навредило здоровью, лучше следовать советам врача.

Напомним также, что блины в Белгородской области оказались самыми дешёвыми в ЦФО.

Врач-терапевт рассказала о пользе и вреде употребления блинов на Масленицу
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#Ольга Аксёнова#Приграничье#Масленица#Массовые мероприятия#Народные гулянья#Общество#Брянская область#Курская область#Белгородская область#Белгород
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