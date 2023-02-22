Мэрия Белгорода отказалась от «Клубка проблем» к Масленице за 156 тыс. рублей

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Мэрия Белгорода, а конкретно МАУ «Дирекция фестивалей Белгорода», продолжает готовится к празднованию Масленицы. Так, например, на сайте госзакупок появился договор: услуги по оформлению некоего «Клубка проблем» оценили в 156 тыс. рублей. Правда, затем от идеи отказались: договор был переведён в статус расторжения.
Более подробного описания объекта закупки не было. Известно лишь, что речь, вероятно, шла о «монтаже и планировании звукового сопровождения» — такой вид услуг также был прописан в информации о договоре.
Отметим, что на данный момент в мэрии официально пока не заявляли, когда, как и где пройдёт в этом году Масленица — и пройдёт ли она вообще. Тем не менее, судя по закупкам, традиционные весенние гуляния состояться всё же должны: так, например, в мэрии уже нашли того, кто оформит и украсит Соборную площадь.
А пока к празднику готовится мэрия, подготовьтесь и вы: врач из Белгорода рассказала, вредно ли есть блины.