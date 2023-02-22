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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Мэрия Белгорода отказалась от «Клубка проблем» к Масленице за 156 тыс. рублей

22 февраля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Необычный контракт к Масленице появился на сайте госзакупок: на обустройство «Клубка проблем» готовы были потратить 156 тыс. рублей, но договор в итоге расторгли.

Мэрия Белгорода, а конкретно МАУ «Дирекция фестивалей Белгорода», продолжает готовится к празднованию Масленицы. Так, например, на сайте госзакупок появился договор: услуги по оформлению некоего «Клубка проблем» оценили в 156 тыс. рублей. Правда, затем от идеи отказались: договор был переведён в статус расторжения. 

Более подробного описания объекта закупки не было. Известно лишь, что речь, вероятно, шла о «монтаже и планировании звукового сопровождения» — такой вид услуг также был прописан в информации о договоре.

Отметим, что на данный момент в мэрии официально пока не заявляли, когда, как и где пройдёт в этом году Масленица — и пройдёт ли она вообще. Тем не менее, судя по закупкам, традиционные весенние гуляния состояться всё же должны: так, например, в мэрии уже нашли того, кто оформит и украсит Соборную площадь.

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#Артем Черненко#Масленица#Праздник#Мэрия#Оформление#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
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