Мэрия Белгорода отказалась от «Клубка проблем» к Масленице за 156 тыс. рублей

Отметим, что на данный момент в мэрии официально пока не заявляли, когда, как и где пройдёт в этом году Масленица — и пройдёт ли она вообще. Тем не менее, судя по закупкам, традиционные весенние гуляния состояться всё же должны: так, например, в мэрии уже нашли того, кто оформит и украсит Соборную площадь.