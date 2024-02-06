Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Житель Белгорода спросил у Валентина Демидова, где можно узнать информацию о проведении Масленицы в Белгороде с указанием мест гуляний.
Мэр ответил, что плана пока нет. Из-за оперативной обстановки речь о массовых мероприятиях пока не идёт, добавил Демидов.
Будем ориентироваться на решение оперативного штаба области и обстановку, которая будет в этот момент.
Валентин Демидов
Отметим, что в 2024 году Масленица пройдёт с 11 по 17 марта.
В минувшем году массовых гуляний на Масленицу в Белгороде не было. Однако в этот день поставили своеобразный рекорд — в городе испекли торт из блинов, который весил 150 кг.