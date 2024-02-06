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Published Сегодня, 07:49

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Масленица

Будут ли масленичные гулянья в Белгороде в этом году? Отвечает мэр Демидов

6 февраля 2024, 07:49
Фото: 1MI
Масленица

Белгородцы интересуются, будут ли проводить в городе масленичные гулянья

Вопрос задал местный житель мэру Белгорода во время прямого эфира. Валентин Демидов сообщил, что всё будет зависеть от оперативной обстановки.

Житель Белгорода спросил у Валентина Демидова, где можно узнать информацию о проведении Масленицы в Белгороде с указанием мест гуляний.

Мэр ответил, что плана пока нет. Из-за оперативной обстановки речь о массовых мероприятиях пока не идёт, добавил Демидов.

Будем ориентироваться на решение оперативного штаба области и обстановку, которая будет в этот момент.
Валентин Демидов

Отметим, что в 2024 году Масленица пройдёт с 11 по 17 марта.

В минувшем году массовых гуляний на Масленицу в Белгороде не было. Однако в этот день поставили своеобразный рекорд — в городе испекли торт из блинов, который весил 150 кг.

Белгородцы испекли для военных в госпитале блинный торт весом 150 кг
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