Белгородцы испекли для военных в госпитале блинный торт весом 150 кг

Белгородские сыровары решили сделать торт из блинов. Готовили его неделю — для этого пришлось испечь около трёх тысяч блинов. Вес торта составит около 150 килограммов, высота — полтора метра. Только сутки ушли на сбор торта. Его начинили и украсили с помощью 75 кг творожного сыра, 80 литров сливок, 45 кг белого шоколада и 25 кг фруктов.