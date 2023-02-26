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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Белгородцы испекли для военных в госпитале блинный торт весом 150 кг

26 февраля 2023, 06:44
Фото: кадр из видео администрации Белгорода
блинный торт для военных

В Белгороде испекли на Масленицу торт из блинов весом 150 килограммов

Для его изготовления потребовалась недели и около трёх тысяч блинов, сообщили в мэрии Белгорода.

26 февраля — последний день масленичной недели, Прощёное воскресенье. Массовых гуляний в Белгороде не планируется, но без своеобразного рекорда не обошлось и в этот раз.

Белгородские сыровары решили сделать торт из блинов. Готовили его неделю — для этого пришлось испечь около трёх тысяч блинов. Вес торта составит около 150 килограммов, высота — полтора метра. Только сутки ушли на сбор торта. Его начинили и украсили с помощью 75 кг творожного сыра, 80 литров сливок, 45 кг белого шоколада и 25 кг фруктов.

Полакомиться тортом смогут военные, которые находятся в белгородском госпитале.

Жители приграничья решили отказаться от гуляний на Масленицу
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