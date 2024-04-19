Страстная седмица-2024: когда ждать её начала и что означает каждый день недели?

Правила питания во время Страстной седмицы отличаются в зависимости от дня недели. Например, в понедельник, помимо овощей и фруктов, разрешается съесть хлеб, орехи и мёд, во вторник и среду — неприготовленную пищу без масла. В четверг разрешается съесть горячую пищу, но она обязательно должна быть растительного происхождения. Масло тоже позволительно, но оно также должно быть растительным.