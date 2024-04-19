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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Страстная седмица-2024: когда ждать её начала и что означает каждый день недели?

Страстная седмица-2024: когда ждать её начала и что означает каждый день недели?

19 апреля 2024, 11:17
Фото: 1MI
Приближается Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, следом за которым начинается Пасха. Когда она стартует, какие блюда можно есть и какой смысл заложен в каждый день недели — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пасха

Когда начнётся?

В 2024 году Страстная неделя начнётся после Вербного воскресенья — в понедельник, 29 апреля, и продлится до Великой субботы, 4 мая. Сразу после этого дня, 5 мая, верующие люди начнут отмечать Пасху.

На протяжении последней недели перед Пасхой в храмах устраиваются службы, но запрещено празднование дней святых и поминок, венчания и крещения. Такие ограничения связаны с тем, что все священнослужители проводят обряды, посвящённые только подготовке к Пасхе.

Что означают дни недели?

Страстной седмицей называется неделя перед Пасхой, во время которой вспоминаются сюжеты из Библии и страдания Иисуса Христа. Страстная неделя не зря носит именно такое название, поскольку слово «страсти» на славянском языке христианского богослужения означает страдание.

Каждый день седмицы имеет свой собственный смысл:

  • в Великий понедельник священнослужители вспоминают о патриархе Иосифе, которого родные браться продали в рабство. Считается, что этот отрывок из Ветхого завета напоминает страдания самого Иисуса Христа. Патриарх также на протяжении трёх дней варит особое ароматическое масло под названием миро, которое используют во время крещения;
  • в Великий вторник в храмах и церквях рассказывают о разговоре Иисуса с людьми в Иерусалимском храме: ученики Христоса услышали истории о втором пришествии и о десяти девах и о талантах;
  • в Великую среду верующие вспоминают, как Иуда Искариот хотел продать Иисуса за 30 серебренников. В этот же день завершается чтение молитв с земными поклонами, а верующие начинают признаваться в своих грехах перед Богом;
  • вечером Великого четверга священнослужители начинают проводить самую длинную службу, на которой вспоминаются все страдания Иисуса Христа. В этот день верующие причащаются, красят яйца, пекут куличи и убирают дом. Из-за этого в простонародье четверг часто называют Чистым;
  • Великую пятницу также ещё называют Страстной пятницей — днём страдания и траура: в этот день осудили и распяли Христа;
  • в Великую субботу случилось погребение Христоса, но священники уже начинают переодеваться из траурных в праздничные облачения, чтобы осветить куличи, пасхи и яйца. Вечером этого же дня проводят главную службу, а в Иерусалиме сходит благодатный огонь.
Во время Страстной недели в храмах каждый день устраиваются богослужения.Во время Страстной недели в храмах каждый день устраиваются богослужения.
Во время Страстной недели в храмах каждый день устраиваются богослужения.
Фото: 1MI

Что запрещено делать во время Страстной седмицы?

В эту неделю верующие соблюдают определённую диету, которая помогает им отвлечься от физического и больше внимания уделить молитве и помощи ближним. Есть и те, которым разрешается не поститься: в их число входят пожилые и болеющие люди, а также маленькие дети дошкольного возраста.

Правила питания во время Страстной седмицы отличаются в зависимости от дня недели. Например, в понедельник, помимо овощей и фруктов, разрешается съесть хлеб, орехи и мёд, во вторник и среду — неприготовленную пищу без масла. В четверг разрешается съесть горячую пищу, но она обязательно должна быть растительного происхождения. Масло тоже позволительно, но оно также должно быть растительным.

В пятницу употреблять пищу нельзя до времени выноса большой ткани с изображением на ней лежащего во гробе Иисуса Христа, которую называют плащаницей. Плат выносят на богослужении, то есть принимать пищу верующим запрещается примерно до трёх часов дня. В субботу разрешается съесть горячую пищу, но без масла.

Как идёт подготовка к Пасхе в Белгороде?

Вчера, 18 апреля, в ходе большой прямой линии у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались о подготовке региона к Пасхе в этом году. Так, перед праздниками все городские кладбища убирают коммунальщики, а специалисты проверяют на наличие боеприпасов. Кроме того, на территории каждого кладбища до 30 апреля установят модульные укрытия: всего планируется разместить около десяти.

В день Пасхи в Белгороде организуют два дополнительных маршрута к кладбищам: «ЖД-вокзал — Ячнево» и «Энергомаш — Юго-Западное кладбище». За проезд белгородцам платить не придётся. На местах будут дежурить спецслужбы.

Пасхальные ярмарки в школах будут проводить на тех территориях Белгородской области, где в учреждениях сохраняется очный формат обучения. Насчёт масштабных гуляний глава региона не сообщил, однако, вероятно, проводить их в этом году не будут, как в марте отказались от празднования Масленицы.

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#Александра Склярова#Пасха#Белгород#Великий пост#Страстная неделя
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