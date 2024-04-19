Страстная седмица-2024: когда ждать её начала и что означает каждый день недели?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В 2024 году Страстная неделя начнётся после Вербного воскресенья — в понедельник, 29 апреля, и продлится до Великой субботы, 4 мая. Сразу после этого дня, 5 мая, верующие люди начнут отмечать Пасху.
На протяжении последней недели перед Пасхой в храмах устраиваются службы, но запрещено празднование дней святых и поминок, венчания и крещения. Такие ограничения связаны с тем, что все священнослужители проводят обряды, посвящённые только подготовке к Пасхе.
Страстной седмицей называется неделя перед Пасхой, во время которой вспоминаются сюжеты из Библии и страдания Иисуса Христа. Страстная неделя не зря носит именно такое название, поскольку слово «страсти» на славянском языке христианского богослужения означает страдание.
Каждый день седмицы имеет свой собственный смысл:
В эту неделю верующие соблюдают определённую диету, которая помогает им отвлечься от физического и больше внимания уделить молитве и помощи ближним. Есть и те, которым разрешается не поститься: в их число входят пожилые и болеющие люди, а также маленькие дети дошкольного возраста.
Правила питания во время Страстной седмицы отличаются в зависимости от дня недели. Например, в понедельник, помимо овощей и фруктов, разрешается съесть хлеб, орехи и мёд, во вторник и среду — неприготовленную пищу без масла. В четверг разрешается съесть горячую пищу, но она обязательно должна быть растительного происхождения. Масло тоже позволительно, но оно также должно быть растительным.
В пятницу употреблять пищу нельзя до времени выноса большой ткани с изображением на ней лежащего во гробе Иисуса Христа, которую называют плащаницей. Плат выносят на богослужении, то есть принимать пищу верующим запрещается примерно до трёх часов дня. В субботу разрешается съесть горячую пищу, но без масла.
Вчера, 18 апреля, в ходе большой прямой линии у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались о подготовке региона к Пасхе в этом году. Так, перед праздниками все городские кладбища убирают коммунальщики, а специалисты проверяют на наличие боеприпасов. Кроме того, на территории каждого кладбища до 30 апреля установят модульные укрытия: всего планируется разместить около десяти.
В день Пасхи в Белгороде организуют два дополнительных маршрута к кладбищам: «ЖД-вокзал — Ячнево» и «Энергомаш — Юго-Западное кладбище». За проезд белгородцам платить не придётся. На местах будут дежурить спецслужбы.
Пасхальные ярмарки в школах будут проводить на тех территориях Белгородской области, где в учреждениях сохраняется очный формат обучения. Насчёт масштабных гуляний глава региона не сообщил, однако, вероятно, проводить их в этом году не будут, как в марте отказались от празднования Масленицы.