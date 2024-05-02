Пасхальные яйца и куличи: что надо знать при их покупке и приготовлении?

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Несмотря на то, что яйца очень полезный и ценный пищевой продукт — в них содержатся необходимые нутриенты, аминокислоты, хохлин и каротиноиды, — они тоже хранят в себе возбудителей инфекции. Именно поэтому особое внимание нужно уделять не только выбору безопасной краски, но и покупке куриных яиц.
По советам Роспотребнадзора, в первую очередь при покупке яиц нужно посмотреть на дату их сортировки и внешний вид. Безопасное для потребления яйцо имеет овальную форму и непятнистый окрас, а на скорлупе отсутствуют трещины, птичий помёт, перья и кровяные следы. Важно также приобретать товар в проверенных магазинах, а не с рук.
После покупки яйца следует хранить при температуре от 0 °C до +20 °C. При этом диетические и мытые хранятся меньше всего — семь и 12 суток соответственно. А столовые могут пролежать в холодильнике не более 25 суток.
Просто промыть яйца под водой или с мылом нельзя, нужно использовать специальное чистящее средство, поскольку на скорлупе может находиться бактерия сальмонелла. Поэтому яйца хранят дальше от других продуктов и протирают рабочие поверхности после работы с ними.
Чтобы избежать риска заболевания сальмонеллёзом, следует варить яйца не менее 10 минут, а хранить в холодильнике готовый продукт — не более 36 часов.
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использовать непищевые красители, а также сомнительного производства краски запрещено: они могут привести к серьёзному отравлению и другим отрицательным последствиям. Также не стоит использовать для окраски цветные линяющие нитки и ткани.
Для окрашивания яиц обязательно следует использовать пищевые или природные красители. Например, к пищевым относятся любые фрукты, овощи, зелень или ягоды. Хозяйки используют даже приправы, в которых есть необходимый для окрашивания пигмент, взятый из натуральных продуктов.
Пищевые красители продают в магазинах, а для окраски яиц подойдут те, где присутствуют следующие Е: 110, 120, 122, 124, 131, 132, 133, 142, 160, 163 и 181.
Перед окрашиванием яйца следует приготовить в любой кухонной утвари с толстыми стенками и дном, чтобы те не потрескались, а затем промыть и подержать под холодной струёй воды. После этого яйца нужно высушить, окрасить, протереть подсолнечным маслом для приобретения блеска и погрузить их на всю ночь в тот же отвар, чтобы окрас был более ярким. В ночное время рекомендуется поместить ёмкость в холодильник.
Наносить термоэтикетки с рисунками на яйца тоже разрешается: этот способ признан безопасным, поскольку создан специально для контакта с пищевыми продуктами. Однако перед их покупкой следует убедиться в их качестве.
Некоторые православные россияне предпочитают на праздник готовить не куличи, а творожные пасхи, однако выбрать качественный кисломолочный продукт не всегда удаётся. При выборе творога следует обратить внимание на:
Специалисты также советуют при покупке творога отдать предпочтение местным производителям, поскольку их творог будет наиболее свежим.
Кроме того, отдельное внимание нужно обратить на жирность покупаемого творога: в основном такой пункт касается только вкусовых предпочтений и рецептов, по которым готовятся пасхи.
Приобретать товар без маркировки или со стабилизаторами в составе нельзя.
Если времени на приготовление собственных куличей совсем нет, то их можно приобрести в магазине. Но в таком случае перед покупателями предстаёт огромное количество товаров — как же выбрать из них наиболее качественный и безопасный?
В Роспотребнадзоре отмечают, что на этикетке приобретаемого кулича или пасхи обязательно должна находиться информация об изготовителе, о составе, сроке годности и условиях хранения.
При этом в составе не должны находиться маргарин, растительный жир, заменители творога, яичный порошок и подсластители — все эти ингредиенты должны быть заменены на натуральные продукты. Желательно, чтобы мука была высшего сорта.