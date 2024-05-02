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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Куличи

Пасхальные яйца и куличи: что надо знать при их покупке и приготовлении?

2 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Куличи
Близится Светлый праздник Пасхи, во время которого большинство россиян будут готовить куличи и творожные пасхи, а также красить куриные яйца. Но чем можно безопасно покрасить яйца и какой магазинный кулич выбрать, если на приготовление собственных нет времени? Ответы на вопросы — в материале Бел.Ру.

Как выбрать безопасные яйца и как правильно их хранить?

Несмотря на то, что яйца очень полезный и ценный пищевой продукт — в них содержатся необходимые нутриенты, аминокислоты, хохлин и каротиноиды, — они тоже хранят в себе возбудителей инфекции. Именно поэтому особое внимание нужно уделять не только выбору безопасной краски, но и покупке куриных яиц.

По советам Роспотребнадзора, в первую очередь при покупке яиц нужно посмотреть на дату их сортировки и внешний вид. Безопасное для потребления яйцо имеет овальную форму и непятнистый окрас, а на скорлупе отсутствуют трещины, птичий помёт, перья и кровяные следы. Важно также приобретать товар в проверенных магазинах, а не с рук.

После покупки яйца следует хранить при температуре от 0 °C до +20 °C. При этом диетические и мытые хранятся меньше всего — семь и 12 суток соответственно. А столовые могут пролежать в холодильнике не более 25 суток.

Просто промыть яйца под водой или с мылом нельзя, нужно использовать специальное чистящее средство, поскольку на скорлупе может находиться бактерия сальмонелла. Поэтому яйца хранят дальше от других продуктов и протирают рабочие поверхности после работы с ними.

Чтобы избежать риска заболевания сальмонеллёзом, следует варить яйца не менее 10 минут, а хранить в холодильнике готовый продукт — не более 36 часов.

Как безопасно покрасить яйца?

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что использовать непищевые красители, а также сомнительного производства краски запрещено: они могут привести к серьёзному отравлению и другим отрицательным последствиям. Также не стоит использовать для окраски цветные линяющие нитки и ткани.

Для окрашивания яиц обязательно следует использовать пищевые или природные красители. Например, к пищевым относятся любые фрукты, овощи, зелень или ягоды. Хозяйки используют даже приправы, в которых есть необходимый для окрашивания пигмент, взятый из натуральных продуктов.

Пищевые красители продают в магазинах, а для окраски яиц подойдут те, где присутствуют следующие Е: 110, 120, 122, 124, 131, 132, 133, 142, 160, 163 и 181.

Перед окрашиванием яйца следует приготовить в любой кухонной утвари с толстыми стенками и дном, чтобы те не потрескались, а затем промыть и подержать под холодной струёй воды. После этого яйца нужно высушить, окрасить, протереть подсолнечным маслом для приобретения блеска и погрузить их на всю ночь в тот же отвар, чтобы окрас был более ярким. В ночное время рекомендуется поместить ёмкость в холодильник.

Наносить термоэтикетки с рисунками на яйца тоже разрешается: этот способ признан безопасным, поскольку создан специально для контакта с пищевыми продуктами. Однако перед их покупкой следует убедиться в их качестве.

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Как выбрать качественный творог для пасхи?

Некоторые православные россияне предпочитают на праздник готовить не куличи, а творожные пасхи, однако выбрать качественный кисломолочный продукт не всегда удаётся. При выборе творога следует обратить внимание на:

  • сроки годности и условия, в которых хранился продукт — температура не должна превышать +4…+6 °C;
  • упаковку — есть ли на ней какие-либо повреждения и вскрыта ли она;
  • состав: в качественном твороге есть только молоко, закваска или кисломолочные бактерии, возможно присутствие сливок.

Специалисты также советуют при покупке творога отдать предпочтение местным производителям, поскольку их творог будет наиболее свежим.

Кроме того, отдельное внимание нужно обратить на жирность покупаемого творога: в основном такой пункт касается только вкусовых предпочтений и рецептов, по которым готовятся пасхи.

Приобретать товар без маркировки или со стабилизаторами в составе нельзя.

Как выбрать магазинные куличи?

Если времени на приготовление собственных куличей совсем нет, то их можно приобрести в магазине. Но в таком случае перед покупателями предстаёт огромное количество товаров — как же выбрать из них наиболее качественный и безопасный?

В Роспотребнадзоре отмечают, что на этикетке приобретаемого кулича или пасхи обязательно должна находиться информация об изготовителе, о составе, сроке годности и условиях хранения.

При этом в составе не должны находиться маргарин, растительный жир, заменители творога, яичный порошок и подсластители — все эти ингредиенты должны быть заменены на натуральные продукты. Желательно, чтобы мука была высшего сорта.

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#Александра Склярова#Общество#Праздник#Яйца#Пасха#Кулич#Пасхальный кулич
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