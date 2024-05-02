Пасхальные яйца и куличи: что надо знать при их покупке и приготовлении?

Перед окрашиванием яйца следует приготовить в любой кухонной утвари с толстыми стенками и дном, чтобы те не потрескались, а затем промыть и подержать под холодной струёй воды. После этого яйца нужно высушить, окрасить, протереть подсолнечным маслом для приобретения блеска и погрузить их на всю ночь в тот же отвар, чтобы окрас был более ярким. В ночное время рекомендуется поместить ёмкость в холодильник.