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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

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Яйца

Безопасны ли в Белгородской области яйца и как выбрать свежие? Отвечают эксперты

27 апреля 2024, 14:17
Фото: 1MI
Яйца

Перед Пасхой в Белгородской области проверили куриные яйца

В преддверии Пасхи белгородская испытательная лаборатория проверила яйца на безопасность. Подробности рассказали в видео межрегионального управления Россельхознадзора.
Сюжет
Пасха

В белгородской лаборатории перед предстоящей Пасхой проверили яйца, так как именно они являются почти самым главным продуктом праздника. Их красят, добавляют в куличи и творожные пасхи.

По словам руководителя белгородской испытательной лаборатории Виктории Невзоровой, в текущем году в лабораторию поступило 580 проб яиц. Продукт поступал из Белгородской, Воронежской и Липецкой областей. Также проверялись импортные яйца. В лабораторию поступила 121 проба яиц из Азербайджана и 11 проб из Турции.

На скорлупе, оболочке яйца, могут находиться такие бактерии, как сальмонелла, могут быть вирусы гриппа птиц. Это всё тоже необходимо контролировать как производителям яиц, так и Россельхознадзору.
Виктория Невзорова

Также яйца проверяют на наличие в них ветеринарных лекарственных средств. За первый квартал в лаборатории было проведено более 500 исследований, из них около 400 на наличие остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств. Во время проверок установлено 14 положительных результатов.

Кроме того, лаборатория проверяет яйца на микробиологические показатели. В прошлом году проведено более 200 исследований, в этом — более 90. Положительных результатов на этот показатель не выявлено. Также отмечается, что сальмонеллы в продуктах ни в этом, ни в прошлом году обнаружено не было.

Эксперты рассказали, как можно уберечь себя от сальмонеллёза. В первую очередь перед употреблением яйцо необходимо обязательно мыть, после чего следует хорошо его прожаривать или отваривать. Сырые яйца лучше не употреблять.

Также белгородцам дали совет, как проверить свежесть яйца. Для этого необходимо погрузить продукт в воду. Если оно не поднимается, а находится на дне, значит, оно свежее.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что ведомство регулярно проводит проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства. Кроме того, проводятся внеплановые проверки всех птицеводческих предприятий. В этом году было проведено 10 проверок на 45 площадках. По выявленным нарушениям заведено 29 административных дел и вынесено 21 представление.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Яйца#Проверки#Лаборатория#Пасха#Новости Белгорода#Белгород
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