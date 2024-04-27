Безопасны ли в Белгородской области яйца и как выбрать свежие? Отвечают эксперты

Кроме того, лаборатория проверяет яйца на микробиологические показатели. В прошлом году проведено более 200 исследований, в этом — более 90. Положительных результатов на этот показатель не выявлено. Также отмечается, что сальмонеллы в продуктах ни в этом, ни в прошлом году обнаружено не было.