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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Почему христиане начали красить яйца на Пасху?

Почему христиане начали красить яйца на Пасху?

3 мая 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
Каждый из нас с детства знает о традиции красить яйца на Пасху. Однако далеко не все представляют, откуда появился такой обычай.
Сюжет
Пасха

Как сообщает newia.ru, христиане были далеко не первыми, кто начал красить яйца. Например, африканское население красило страусиные яйца. Подобная традиция была и у финикийцев, ассирийцев, персов.

В ряде культур яйца выступали символом плодородия, поэтому их раскрашивали в весеннее и осеннее время, в период праздников в честь урожая. Почти всегда яйца окрашивались в красный цвет.

В христианской традиции существует предположение, согласно которому окрашенные пасхальные яйца символизируют воскресение Иисуса Христа. Его последовательница Мария Магдалина отправилась к римскому императору, чтобы сообщить ему о воскрешении Иисуса, однако правитель ее словам не поверил и заявил: скорее яйцо покраснеет, чем кто-либо сможет воскреснуть. Сразу же после такого заявления яйцо, подаренное императору Марией Магдалиной, покраснело.

Предполагается, что именно с тех пор пасхальные яйца в основном красят в красный.

Стоит упомянуть и еще об одной теории о пасхальных яйцах, по которой красный оттенок олицетворяет кровь распятого Иисуса Христа.

В разных странах есть и собственные обычаи, согласно которым пасхальные яйца могут быть не только красными, но и разноцветными, украшенными разнообразными узорами и рисунками.

#Общество#Пасха#Все материалы авторов
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