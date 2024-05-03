Почему христиане начали красить яйца на Пасху?

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Как сообщает newia.ru, христиане были далеко не первыми, кто начал красить яйца. Например, африканское население красило страусиные яйца. Подобная традиция была и у финикийцев, ассирийцев, персов.
В ряде культур яйца выступали символом плодородия, поэтому их раскрашивали в весеннее и осеннее время, в период праздников в честь урожая. Почти всегда яйца окрашивались в красный цвет.
В христианской традиции существует предположение, согласно которому окрашенные пасхальные яйца символизируют воскресение Иисуса Христа. Его последовательница Мария Магдалина отправилась к римскому императору, чтобы сообщить ему о воскрешении Иисуса, однако правитель ее словам не поверил и заявил: скорее яйцо покраснеет, чем кто-либо сможет воскреснуть. Сразу же после такого заявления яйцо, подаренное императору Марией Магдалиной, покраснело.
Предполагается, что именно с тех пор пасхальные яйца в основном красят в красный.
Стоит упомянуть и еще об одной теории о пасхальных яйцах, по которой красный оттенок олицетворяет кровь распятого Иисуса Христа.
В разных странах есть и собственные обычаи, согласно которым пасхальные яйца могут быть не только красными, но и разноцветными, украшенными разнообразными узорами и рисунками.