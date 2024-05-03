Почему христиане начали красить яйца на Пасху?

В христианской традиции существует предположение, согласно которому окрашенные пасхальные яйца символизируют воскресение Иисуса Христа. Его последовательница Мария Магдалина отправилась к римскому императору, чтобы сообщить ему о воскрешении Иисуса, однако правитель ее словам не поверил и заявил: скорее яйцо покраснеет, чем кто-либо сможет воскреснуть. Сразу же после такого заявления яйцо, подаренное императору Марией Магдалиной, покраснело.