Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Архивное фото

Сирены и благодатный огонь из Иерусалима: как прошла Пасха в Белгородской области

5 мая 2024, 16:00
Фото: 1MI
Архивное фото
5 мая православные отмечают Пасху. В Белгородской области один из главных христианских праздников прошёл под звуки сирен, но обошлось без происшествий.
Сюжет
Дети

Благодатный огонь привезли в регион два директора

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Валентин Демидов, в течение Светлой седмицы белгородцы смогут забрать домой частичку святого огня из Иерусалима в любом из храмов региона.

«В течение Светлой седмицы верующие могут зажечь лампады и принести домой священный огонь. По благословению владыки Иоанна я привёз лампаду с Благодатным огнем в Храм преподобного Сергия Радонежского в Белгороде», — написал чиновник.

В Москву частицу святыни спецрейсом доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. А из Москвы в Белгород огонь привезли директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.

Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области
Узнать подробнее

Сирены звучали на Пасху два раза

В районе 15 часов в Белгородской области объявили ракетную опасность. Сирены прозвучали как в Шебекино, так и в Старом Осколе.

При этом громких звуков жители Белгорода не слышали. О последствиях на земле также не сообщалось.

Перед этим сирена звучала в Белгороде в 12 часов ночи — прямо в начале дня. Ничего страшного также не случилось, и обошлось тревогой.

Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области
Узнать подробнее

Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде выросло до семи человек

Число пострадавших из-за вчерашнего взрыва в Белгороде увеличилось с пяти до семи человек. Среди них есть дети.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, после взрыва 4 мая девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице, ещё одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой.

Остальные пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в больнице — три женщины и двое мужчин.

О причинах взрыва официально не сообщали до сих пор.

Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые разрушения после обстрела ВСУ фиксируют в Белгородской областиВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской областиГде достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области
#Артем Черненко#Спецпроекты#Белгородская область#Храм#Старый Оскол#Пострадавшие#Москва#Дети#Шебекино#Мэр#Пасха#Медицинская помощь#Взрыв#Благодатный огонь#Детская областная больница#Верующие#Белгород#Вячеслав Гладков#Иерусалим#Светлая седмица#Христианский праздник#Валентин Демидов#Сирены#Ракетная опасность
Подпишитесь
Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек
Сегодня, 14:00
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область
Сегодня, 06:58
«Чуть не сбил человека». Водитель из Белгорода попросил убрать высокие кусты у дороги
Сегодня, 14:52
Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области
Сегодня, 12:08
Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области
Сегодня, 09:04
Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?
3 мая, 17:00
"