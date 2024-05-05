Сирены и благодатный огонь из Иерусалима: как прошла Пасха в Белгородской области

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Published Сегодня, 16:00
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Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Валентин Демидов, в течение Светлой седмицы белгородцы смогут забрать домой частичку святого огня из Иерусалима в любом из храмов региона.
«В течение Светлой седмицы верующие могут зажечь лампады и принести домой священный огонь. По благословению владыки Иоанна я привёз лампаду с Благодатным огнем в Храм преподобного Сергия Радонежского в Белгороде», — написал чиновник.
В Москву частицу святыни спецрейсом доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. А из Москвы в Белгород огонь привезли директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.
В районе 15 часов в Белгородской области объявили ракетную опасность. Сирены прозвучали как в Шебекино, так и в Старом Осколе.
При этом громких звуков жители Белгорода не слышали. О последствиях на земле также не сообщалось.
Перед этим сирена звучала в Белгороде в 12 часов ночи — прямо в начале дня. Ничего страшного также не случилось, и обошлось тревогой.
Число пострадавших из-за вчерашнего взрыва в Белгороде увеличилось с пяти до семи человек. Среди них есть дети.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, после взрыва 4 мая девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице, ещё одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой.
Остальные пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в больнице — три женщины и двое мужчин.
О причинах взрыва официально не сообщали до сих пор.