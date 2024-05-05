Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Новые разрушения после обстрела ВСУ фиксируют в Белгородской области

5 мая 2024, 13:46
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных не пострадал.
Сюжет
Обстрел

Но есть разрушения: в четырёх домовладениях осколками выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Об обстреле села МЧС сообщало в 15:27. В 16:17 белгородцев предупредили о повторном обстреле хутора Мухин: ранее последний уже попадал под огонь ВСУ этим утром.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное.

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской областиВСУ обстреляли на Пасху село в Белгородской областиВСУ повторно обстреляли белгородское село в приграничье
#Артем Черненко#Белгородская область#Муром#Красное#Белгород#Шебекинский городской округ#Обстрел#ВСУ#Мухин#Вергилевка#Беспилотники#Дрон-камикадзе#Старый Хутор
Подпишитесь
Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек
Сегодня, 14:00
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область
Сегодня, 06:58
«Чуть не сбил человека». Водитель из Белгорода попросил убрать высокие кусты у дороги
Сегодня, 14:52
Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области
Сегодня, 12:08
Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области
Сегодня, 09:04
Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?
3 мая, 17:00
"