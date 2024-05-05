Новые разрушения после обстрела ВСУ фиксируют в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Но есть разрушения: в четырёх домовладениях осколками выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Об обстреле села МЧС сообщало в 15:27. В 16:17 белгородцев предупредили о повторном обстреле хутора Мухин: ранее последний уже попадал под огонь ВСУ этим утром.
Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное.