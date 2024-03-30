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Published Сегодня, 11:27

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Разрушения

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи

30 марта 2024, 11:27
Фото: 1MI
Разрушения

Под удар ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского горокруга

Всу атаковали хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из-за повреждения линии электропередачи несколько населённых пунктов остались без света. По предварительноё информации, пострадавших нет

Хутор Мухин Шебекинского горокруга попал под огонь ВСУ. как сообщается, пострадавших нет. Из-за атаки повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии остаются хутора Мухин и Панков, также посёлок Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

Вчера в окно МКД на Щорса в Белгороде влетел БПЛА ВСУ. Погиб один мужчина. Его супруга доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Позже в больницу обратился ещё один житель дома. У него осколочное ранение поясницы.

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