ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Хутор Мухин Шебекинского горокруга попал под огонь ВСУ. как сообщается, пострадавших нет. Из-за атаки повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии остаются хутора Мухин и Панков, также посёлок Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.
Вчера в окно МКД на Щорса в Белгороде влетел БПЛА ВСУ. Погиб один мужчина. Его супруга доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Позже в больницу обратился ещё один житель дома. У него осколочное ранение поясницы.