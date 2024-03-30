ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи

Вчера в окно МКД на Щорса в Белгороде влетел БПЛА ВСУ. Погиб один мужчина. Его супруга доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Позже в больницу обратился ещё один житель дома. У него осколочное ранение поясницы.